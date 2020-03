“El que passa a Catalunya és un ‘déjà-vu’ del que ha passat a Itàlia”

Jepi Selva Jugador el Viareggio italià

Jepi Selva

Jepi Selva, vallenc i jugador d’hoquei resident a Viareggio (Itàlia), porta des del dia 9 de març confinat a casa seva. Ens explica com es viu des d’Itàlia, primer país contagiat pel Covid-19, i afirma que la situació que viu Catalunya és un ‘déjà-vu’ del que passa aquí.

Jepi, comencem per l’inici. Quines sensacions hi havia al país, els primers dies després de l’arribada el coronavirus?

Tot començava a finals de febrer, quan es van sentir els primers casos de Covid-19 a Itàlia, però tothom feia veure que no passava res. La cosa s’agreuja durant la setmana de la Copa d’Itàlia d’hoquei. Surt un dels brots més importants a Lodi, on es jugava la Copa, i s’ajorna. Era l’últim cap de setmana del mes de febrer i llavors van sortir molts casos a la Llombardia i també al Vèneto.



Com vas viure aquest fet des d’uns quants quilòmetres?

Nosaltres entrenàvem amb normalitat, però el dimarts següent es va saber que hi havia un cas de coronavirus al Vèneto, a l’equip de Trissino (equip de Primer Divisió). Tot l’equip va estar en quarantena, i també un altre equip que van tenir-hi contacte en enfrontar-s’hi. Quant surt aquesta informació, el president del nostre club ens prohibeix anar a entrenar. Era l’1-2 de març. Des d’aquell moment la Federació Italiana d’Hoquei va anul·lar tots els partits.



Quina informació heu rebut de la Federació Italiana des de la suspensió dels partits fins ara?

No en tenim més notícies. Fa pocs dies vaig parlar amb el president de l’equip, però no se sap res del cert. Surten molts rumors de tota mena, però no hi ha comunicat oficial. Entenc que dependrà de com evolucioni la situació sanitària al país.



En què està repercutint l’aturada de la competició?

Ara hauríem d’estar fent els play-offs de la Lliga. S’ha suspès la Copa i també quatre jornades de lliga regular. A part, aquesta situació provocarà problemes econòmics. Als espònsors aquesta crisi els afectarà, i a part, una part important del finançament dels clubs és la venda d’entrades dels partits, i com que no hi ha partits no ingressen. De moment no sabem com anirà la situació ni què pot passar. Vivim tots amb una incertesa de present i futur.



Es fan llargs, els dies, sense poder entrenar ni jugar?

Sí. Intento entrenar cada dia. El preparador físic passa una rutina i la vaig fent cada dia. Físicament és difícil perquè no puc posar-me els patins, però intento fer tot el que puc perquè si es torna a la competició vull estar tan ben preparat com sigui possible. Vivim a l’expectativa, preocupats pel present i pel futur. El que he promès és que no em tallaré la barba fins que no s’aixequi el confinament.



Esteu informats de tot el que passa també a Catalunya?

Anem seguint amb molta atenció les novetats d’Itàlia, però també de Catalunya. Pel que vivim, el que passa a Catalunya és un déjà-vu del que hem viscut nosaltres, perquè a Catalunya es va més tard. Les mesures que es prenen són les que pas a pas ha, anat prenent Itàlia, i ens sona tot molt.



Des de quan us trobeu tu i la teva dona confinats a casa?

Des del dia 9 de març. Fa tres setmanes. Diria que a la Llombardia hi porten un mes o mes i poc. A Itàlia, en la primera compareixença del president de la república es deia que era fins el 24 de març; després, fins al 3 d’abril, i ara han dit que fins al dia 15 d’abril. Cada vegada amplien la data.



Ho vas viure primer que molts amics i familiars que ara ho estan vivint aquí a Valls i Catalunya…

Pel que hem pogut viure nosaltres, la gent ha respost igual que aquí a Itàlia. Primer es va entrar en una fase d’infravalorar i de bromejar. Jo i la Marina avisàvem familiars i amics que no era broma i que s’havien de seguir totes les mesures. A Catalunya s’ho prenien com nosaltres a l’inici, i en sec hi va arribar.



Vau pensar de tornar a Catalunya quan es va suspendre la competició?

Ens ho vam plantejar. Teníem gairebé previst tornar quan vam veure que tancaven les fronteres de la Llombardia i el Vèneto i que anul·laven el campionat. Teníem gairebé decidit tornar, però el club va voler fer una reunió i vam esperar a veure què deia. Volia preguntar si podíem marxar. Va ser parlar amb el club i que ens confirmessin que podíem marxar del país que aquell mateix dia van tancar les fronteres i tot Itàlia. Vam pensar que per tornar a Catalunya en aquell moment, i sortir d’una zona d’alerta i haver de passar la quarantena a casa, millor fer-ho aquí a Itàlia. Altres jugadores catalans van decidir tornar a casa. Si es reprengués la competició no podrien tornar. Sap greu, perquè estem lluny dels nostres i pateixes bastant.



Com veus la situació pel que fa a la competició? Hi hauria d’haver Europeu aquest estiu…

L’Europeu al juliol de moment no està suspès ni ajornat, perquè els organitzadors no s’han pronunciat. En clau de

lliga, estan pendents de si es fa Europeu o no per si fan reprendre les lligues o veure com ho afronten. És un peix que es mossega la cua.