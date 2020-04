“El que ha fet en sis dies aquesta gent és un miracle”

Mar Ulldemolins Actriu

L’actriu vallenca Mar Ulldemolins és una de les protagonistes de la sèrie ‘Jo també em quedo a casa’, que TV3 està emetent amb motiu del confinament. Precisament aquest és el repte al qual també han de fer front els personatges, que es veuen obligats a relacionar-se per videotrucades. Parlem amb Mar Ulldemolins per conèixer les particularitats d’aquest projecte.

Com s’ha gestat la sèrie ‘Jo també em quedo a casa’?

La veritat és que tot va anar molt ràpid des que va aparèixer el virus… De cop va sorgir la idea de fer aquesta sèrie, i tot el procés s’ha fet en una setmana: escriure els guions, rodar-ho, muntar-ho, etc. Em van trucar dos dies abans de gravar-ho, em vaig haver d’aprendre tots els deu capítols en dos dies i ho vam gravar tot en un dia.

En un principi tenia dos dies per gravar, però just quan ho estàvem fent van decretar el confinament total per al cap de dos dies, aleshores van haver d’accelerar-ho tot i vaig haver de gravar en un dia.



La sèrie s’ha rodat sota confinament real?

Sí. No ha sigut fàcil quadrar-ho tot, també han hagut de muntar la sèrie molt ràpid, tot amb molt poc temps. Mai havia fet una sèrie amb tan poc temps. La gravació la feia cadascú des de casa seva, llavors venien a casa nostra la noia de llums i el càmera, equipats amb mascareta de protecció, guants i tot el material, mantenint el metre de distància, etc.



Havies treballat abans amb la resta de l’equip?

Amb el Dafnis Balduz sí que hi havia treballat, i també amb el Peter Vives. La resta d’actors els conec però no hi havia treballat mai abans.



Què implica gravar des de casa?

Gravar des de casa és més complicat, primer perquè memoritzar-se cent pàgines en dos dies no és fàcil, i després perquè has d’estar tu pendent de tot, no tens un equip a darrere. Si treballes amb un equip de rodatge tens la maquilladora, la de vestuari, etc., l’equip es cuida de tot, en aquest cas no.



Quin objectiu té la sèrie?

L’objectiu no és fer un producte amb una qualitat increïble —perquè no és possible per culpa del confinament—, però sí que permet crear una sèrie d’entreteniment, que entretingui la gent en moments que són molt difícils per a tothom. És un producte senzill que, dins del temps i les velocitats a les quals hem hagut d’anar, s’ha fet el màxim de bé que s’ha pogut.



Aquesta experiència obre una porta a fer rodatges en un altre format?

Bé, suposo que hi ha d’haver de tot, i m’ho he passat molt bé en aquest projecte, però evidentment prefereixo tenir tot un equip i que cadascú faci la seva feina, perquè tu només has d’estar pendent de la teva part i ja està. A més, tinc una filla i aquests dies la tinc per aquí a casa, així que rodar fora fa més fàcil encaixar-ho tot.



És millor tornar al mètode tradicional, doncs?

Sí, jo crec que es tornarà al mètode tradicional, perquè des de casa no pots fer diferents localitzacions, i és maco quan a una sèrie li pots donar més volada i profunditat… És clar que tot està en els guions i en els actors, però també és necessari l’embolcall, que en el cas d’aquesta sèrie no s’ha pogut fer per culpa del confinament. Espero que els personatges es puguin desconfinar i passin a ser una sèrie normal.

Els personatges de la sèrie es veuen obligats a tenir contacte per videotrucada. Ens apropen o ens allunyen, les xarxes socials?

Cadascú tindrà la seva opinió, tampoc crec que la sèrie faci una reflexió sobre les tecnologies en aquest sentit. Crec que són personatges que a alguns els va bé el confinament i estar separats, mentre que altres no ho suporten. El que és clar és que aquests dies ens ajuda molt poder fer skypes amb els amics i poder veure la gent, encara que sigui a través de la pantalla. Si tot això hagués passat fa uns anys crec que hauria estat més dur de portar.

“En una setmana es van escriure els guions, es va rodar, muntar… Mai havia fet una sèrie en tan poc temps” Mar Ulldemolins, actriu



Què destacaries de la sèrie?

Que té molt de mèrit el que han fet els guionistes, el Sergi Cervera i la Blanca Bardagil; fent guions en molt poc temps, ell ha rodat també el seu personatge, han hagut d’estar pel muntatge… Té molt mèrit l’esforç que han fet i el producte que ha sortit; el que ha fet en sis dies aquesta gent és un miracle.



Quins projectes tens engegats com a actriu? S’han vist afectats pel coronavirus?

A la nostra professió estem absolutament parats. Jo estava fent dos projectes de teatre, un amb el Jordi Casanovas, i una altra cosa que començo a assajar a l’octubre i estreno al novembre, però ara tot és molt incert. La gent que ha pogut salvar els espectacles —que no és tothom— els ha passat a la següent temporada. No és fàcil, el món de la cultura som els primers que ens hem hagut de confinar i serem els últims que podrem entrar a treballar. A més, com que anem amb contractes curts és complicat per les ajudes, és un món que jo crec que patirem molt. Un dels meus projectes s’ha passat a més tard, l’altre projecte no sé si es mou o no… esperem a veure com es va desconfinant tot això, per saber fins a quin punt ens afecta al teatre o no.



Què opines de les iniciatives culturals que es mouen a les xarxes?

No soc gaire de xarxes, no tinc Twitter ni Instagram, el Facebook l’obro cada dos anys… soc bastant desastre amb aquestes coses. No he seguit gaire tot el que passa, però sí que m’ha arribat tot això dels concerts a les xarxes gratuïts. Aquestes iniciatives em semblen bé d’una banda, perquè una part de la nostra feina és entretenir la gent, però de l’altra penso que també s’ha de viure. Espero que la gent no s’acostumi a tenir la cultura tan a l’abast, de manera tan fàcil i gratuïta, sinó que se li doni el valor que realment té… Crec que té aquestes dues vessants, no?