“El confinament ens ha fet posposar alguns projectes”

Marta Arjona Directora de DansPXL

La videodansa ‘Una vida mejor’ de la directora de DansPXL, Marta Arjona, rep la seva desena selecció internacional. La vallenca se suma a fer-nos més lleuger el confinament pel Covid-19.

Una nova selecció internacional amb ‘Una vida mejor’. On rau l’èxit?

‘Una vida mejor’ és una videodansa en format documental que narra la història de la meva àvia i la meva besàvia, que el 1956, igual que moltes altres famílies, van marxar d’Andalusia per venir a Catalunya. Crec que l’èxit de la peça rau en el fet que és una història personal, però alhora compartida per moltes persones que en diferents moments de les seves vides han emigrat per buscar noves oportunitats. Hi ha la peculiaritat que van ser dues dones soles que van venir cap aquí i que la història està narrada a través de la dansa i del testimoni de la meva àvia i de la meva família.

Com va néixer aquesta peça?

A casa he escoltat moltes vegades com va ser l’experiència de deixar-ho tot i venir fins aquí. Fa un any estava conduint i em va venir la idea d’explicar la història de la meva família en format videodansa. Vaig parlar-ne amb la meva mare, ja que treballem juntes, i ella em va empènyer a fer-ho realitat. Convèncer la meva àvia no em va costar gens, ràpidament es va motivar. I amb la ballarina, la Mei Casabona, hem fet molts projectes juntes, i al proposar-li, es va emocionar i em va dir que sí.

Hi ha prevista una segona part d’‘Una vida mejor’?

A la meva ment i al meu cor, sí. Tinc el guió plantejat. La primera part està rodada a l’antiga fàbrica tèxtil del Catllar, on va treballar la meva àvia. La segona part voldria rodar-la al seu poble natal, Gorafe, però per fer-ho, hauríem d’aconseguir finançament, ja que caldria desplaçar l’equip tècnic, i l’artístic, que constaria com a mínim de la meva àvia i la Mei com a ballarina.

Teniu previstos altres projectes com a productora?

En el terreny de la videodansa, el confinament va fer que haguéssim de posposar l’última jornada de rodatge de ‘Quan tot desapareix’, la videodansa que hem realitzat amb Jèssica Estadella i l’Escola de Dansa de l’Espluga de Francolí sobre la riuada del mes d’octubre. Estem en procés de postproducció amb una videodansa protagonitzada per Mei Casabona rodada al Museu Deu del Vendrell per homenatjar el seu creador, Antoni Deu. També s’ha ajornat l’estrena de la videodansa ‘Greed Sea’, amb Martí Guarch. Una altra cosa que ens feia molta il·lusió era realitzar el 4 d’abril la 1a Gala de Dansa de DansPXL, al Teatre Principal, amb presència de ballarins del territori i internacionals, que probablement celebrarem al setembre o l’octubre.

Quina diferència hi ha entre DansPXL i Blasco Visual Media?

Les persones que estem al darrere i la seva seu, al carrer Colom 5 baixos de Valls, són la mateixa. Oferim en ambdues serveis fotogràfics, audiovisuals i en comunicació estratègica on i offline. Ara estem ampliant el nostre ventall de serveis afegint un dron als nostres recursos fotogràfics i audiovisuals. DansPXL està dirigit cap al món de les arts escèniques i la cultura, i per descomptat, la videodansa, mentre que Blasco Visual Media està enfocat cap a un públic més ampli. Per exemple, gestionem la comunicació de diferents empreses i negocis locals.

DansPXL està col·laborant a fer més lleuger l’estat d’alarma i el confinament. Com?

Des de 2014 hem produït moltes videodanses, moltes de les quals han rebut premis internacionals. Per això vam voler convertir la quarantena en #culturentena i acostar la dansa i la cultura a la gent penjant cada dia una de les nostres produccions al nostre canal d’IGTV a Instagram (@danspxl). Estem contentes perquè ha tingut molt bona acollida. Durant els propers dies estrenarem dues peces, ‘ELLE’ i ‘A contratemps’, i farem un avanç de ‘Quan tot desapareix’ i ‘Greed Sea’.