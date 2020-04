“A Valls i comarca tenim una distribució econòmica molt diversificada”

La Cambra de Comerç de Valls ha vist afectat un dels seus grans projectes, l’Escola de Logística, a causa del coronavirus. El president de la Cambra fa una valoració de la situació actual i les previsions, i també explica quines tasques s’estan duent a terme per donar suport a les empreses.

Quin impacte està tenint el coronavirus en l’economia global?

Al voltant d’un 70% de l’activitat econòmica està aturada. Els efectes es veuran a posteriori, haurem de veure què passarà, com es posaran en marxa els diferents sectors, quines empreses podran reprendre l’activitat, què quedarà pel camí, quin nombre d’aturats hi haurà… D’altra banda, el 30% restant correspon als sectors anomenats essencials, com l’alimentació o el transport, que no s’han aturat perquè es necessiten per tirar endavant.

Quins són els sectors més afectats?

Els que estan paralitzats de forma total: el turisme, l’hostaleria, la restauració i la cultura. Aquests quatre sectors estan realment afectats i calen mesures directes específiques. Els productes del camp que no s’han venut no es podran tornar a vendre, els àpats en restaurants que no s’han fet no es podran tornar a fer, tampoc les obres de teatre. No és que s’hagin perdut els diners, sinó que no s’han consumit i no es poden recuperar.

A l’Alt Camp quina és la situació?

Tant a Valls com a la comarca tenim una distribució econòmica molt diversificada. Per una banda, som una de les comarques més industrials de Catalunya, i aquesta activitat no està centrada només en un sol àmbit, sinó que tenim automoció, paper, fabricació de productes per a la construcció, metal·lúrgia, agroalimentària… Per tant, l’afectació també varia segons el sector. Les indústries que depenen directament de la restauració, el turisme i els sectors afectats directament patiran més que les altres. La resta d’economia industrial no gira a l’entorn d’una demanda directa.

Quins exemples en tenim?

Per exemple, l’automoció de la comarca no depèn del que passi a Valls, sinó que depèn del que passi al món. Si el sector es recupera i tira endavant aniran bé, si hi ha una recessió també notaran la recessió. D’altres, com la indústria de paper higiènic —àmbit en el qual som líders—, han experimentat un increment de vendes, i els productes d’empreses d’alimentació o per a animals se segueixen consumint…

La nostra comarca es veurà menys afectada en comparació amb la resta de Catalunya?

Bé, ara estem treballant basant-nos en una previsió a escala catalana, ja que no disposem de microdades. El que podem afirmar és que a l’Alt Camp en general notarem menys l’impacte que altres comarques per dos motius: l’un, és que som una comarca petita, i l’altre, que, com he comentat, tenim una economia molt diversificada. Sempre ens ha passat el mateix amb les crisis: uns àmbits aguanten més, altres es veuen més afectats, i la mitjana sol quedar més estabilitzada. Ara bé, també s’apunta que Catalunya podria perdre un 10% del PIB. Encara que a la nostra comarca tot això no hi recaigui tant, són xifres tan grans que ens arrosseguen a tots. I si l’atur augmenta per sobre del 20% a Catalunya, ens repercutirà tant a la comarca com a escala global.

Al març s’havia de presentar l’Escola de Logística de la Cambra de Valls, en quin estat es troba?

El projecte s’havia de presentar el 19 març, però a causa del coronavirus no es va poder fer la presentació ni les reunions amb les empreses. Es tracta d’una iniciativa de la Cambra de Valls juntament amb la fundació ICIL —el número 1 de la formació logística a Espanya i dels millors d’Europa—, i la URV. És una escola totalment inèdita i única a Catalunya, que se centrarà en la formació, l’orientació i la pedagogia en l’àmbit logístic. Des de l’Escola donarem formació logística des de nivell bàsic —com ara sobre com funcionen els aparells logístics de programari i els magatzems— fins a nivell avançat —com màsters de logística o de superchain que s’estan impartint arreu del món. Farem conferències, webinars, trobades networking, i també instal·larem un laboratori a la Cambra per a aquests softwares logístics d’última generació en col·laboració amb l’ICIL i la URV.

Per ara s’han pogut posar en funcionament els ‘webinars’. En què consisteixen?

A causa de la situació actual només hem pogut tirar endavant els webinars, que, com el seu nom indica, són seminaris a través de la xarxa. Es tracta de conferències i xerrades d’especialistes, obertes i gratuïtes. Per ara n’hem programat una vintena, setze dels quals ja s’han fet. A www.cambravalls.com es poden consultar les sessions que falten, i les va programant l’ICIL. Per participar-hi només cal posar-se en contacte amb nosaltres per tenir el codi d’accés, és un sistema molt fàcil de fer servir.



També s’ha impulsat la campanya “Que cap empresa tanqui”. De què es tracta?

És una campanya que s’ha posat en marxa des del Consell de Cambres de Catalunya, format per les tretze cambres de comerç catalanes. S’adreça especialment a empreses petites, comerços, autònoms, etc., per oferir-los suport abans que llencin la tovallola, volem evitar tants tancaments com puguem. Quan una empresa o autònom ens contacta, a l’altre costat del telèfon hi ha un assessor que els pot acompanyar en la situació dolorosa de prendre decisions difícils, com ara haver de reduir costos, personal, demanar crèdits…

Quina assistència s’ofereix?

S’han posat en marxa equips de persones anomenades ‘sèniors’, persones que s’han jubilat i estan organitzades a CECOT o CECAT. Aquestes persones, que compten amb experiència en el sector econòmic, els ajudaran a orientar-se, els escoltaran, els derivaran a l’especialista que calgui… L’experiència i l’acompanyament poden ajudar a treure pes a preocupacions psicològiques i a prendre decisions.

Quines són ara mateix les prioritats de la Cambra?

Tant les cambres com tot el món tenim com a objectiu treballar per superar amb el màxim de salut aquesta situació. La prioritat ara és el confinament, fer cas a les recomanacions dels experts, potenciar el treball des de casa i intentar que l’economia no s’aturi dins les nostres possibilitats. Intentar que les empreses es puguin capitalitzar amb ICOs, així com que l’estat espanyol aturi els impostos fins l’any vinent, no que faci un ajornament de tres mesos com ha fet en alguns casos.

És bona idea que s’hagi tornat a la feina des del passat dimarts?

No, de cap manera, s’ha fet molt malament. La primera cosa que s’hauria de tenir són tests, i de moment no n’hi ha. El govern espanyol ha abandonat la gent i ens ha enviat al carrer sense cap protecció sanitària. Moltes empreses no disposen d’EPIs, o els han d’adquirir a uns preus altíssims, i això és perquè el govern no ha fet les coses bé. S’hauria d’haver fet cas als experts, i seguir una programació sanitària. Quan se surti, s’ha de poder sortir en condicions, i escalonadament. Les decisions a escala local són més efectives que una política centralista, no es pot posar tot el territori de l’Estat al mateix sac.