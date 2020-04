L’Escola del Club Escacs Valls no s’atura pel confinament

L’escola del club escacs Valls, tot i el confinament, no atura la seva activitat. Ara, com a alternativa fan les classes via online. Els nens i nenes segueixen fent classe per internet i des del club els hi organitzen diferents campionats per que puguin anar jugant entre ells, i d’aquesta manera practiquin.

“El confinament no vol dir ment confinada” afirmen des del club i “ens agrada molt poder seguir amb l’aprenentatge”, recalcaven. Els nens, com aprenen més coses, és jugant i ara amb tantes hores a casa quina millor manera de passar les hores, que jugant.