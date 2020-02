Vint anys de l’Espai de l’Estudiant

L’Espai de l’Estudiant de Valls, considerat el saló de l’ensenyament de la demarcació de Tarragona, compleix enguany vint edicions d’èxits. És tot un referent en el territori, només superat, a nivell de Catalunya, pel Saló de l’Ensenyament de Barcelona.

Enguany és un any especial. Ha tingut lloc la commemoració dels 20 anys de l’Espai de l’Estudiant en un acte senzill però a la vegada emotiu. El Consorci Prouniversitari Alt Camp/Conca de Barberà, amb seu a l’Institut d’Estudis Vallencs (IEV), ha celebrat un reconeixement als iniciadors d’aquesta iniciativa que ja podem dir que està plenament consolidada.

Any rere any ha anat augmentant el nombre d’expositors i patrocinadors, fet que demostra que les coses es fan bé i amb il·lusió. Al capdavant del projecte hi ha la gent del Consorci Prouniversitari, que no escatima esforços a l’hora d’organitzar cada edició, que enguany tindrà lloc els dies 12 i 13 de març.

Importants són, com hem assenyalat, els expositors, que enguany arriben a la xifra d’una seixantena, que ompliran la Sala Kursaal de Valls. A la llarga aquest espai podria arribar a ser insuficient per acollir els estands i caldrà una aposta valenta per garantir el creixement del segon saló de l’ensenyament de Catalunya.

Si rellevant és la presència dels expositors i el treball dels patrocinadors, un capítol a part mereix l’assistència dels alumnes i llurs famílies, que omplen de bullici totes les hores en què està oberta al públic la Sala del Kursaal. El visitant coneixerà de prop l’oferta de totes les universitats del país, d’una vintena d’instituts que presenten la formacio professional, estudis artístics, idiomes, economia, disseny, món laboral i altres serveis per a la joventut.

En definitiva, animem els organitzadors a continuar aquesta tasca, als expositors donem les gràcies per confiar en la iniciativa i el públic a venir a fer una visita a la vintena edició de l’Espai de l’Estudiant.