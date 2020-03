Un període convuls

Són uns dies decisius i la tornada a la normalitat, pel que sembla, queda molt lluny. La salut i l’economia s’estan emportant la pitjor part. Un cop hagi passat aquest període convuls, caldrà analitzar què s’ha fet, com s’ha fet i qui ho ha fet.

És inamissible que el personal del Pius Hospital de Valls tingui dificultat per accedir als equips de protecció individual o se’ls lliuri a comptagotes, com denuncien tant els delegats de prevenció com la resta de membres del comitè d’empresa. Fins i tot, a través de les xarxes socials, el president de la Cambra de Comerç de Barcelona, ha hagut de fer una crida davant la necessitat de dues-centes granotes per protegir dels contagis tant els sanitaris com els pacients de Covid-19.

L’altre àmbit també important és l’impacte econòmic dels propers dies. Calen mesures valentes perquè les empreses i el col·lectiu d’autònoms puguin fer front al pagament de sous, préstecs, lloguers, etc., i sorgiran les primeres tensions de liquiditat.

El sector de la banca té un paper rellevant en la contenció de la crisi generada pel coronavirus. El sistema financer hauria de contribuir que les empreses surtin en les millors condicions possibles d’aquesta crisi en benefici del global de la societat, i per descomptat, també del negoci de la banca.

També tenen un paper clau els governs de l’Estat i de la Generalitat. De moment, les solucions que dona l’Estat són insuficients, com assegurem molts experts en economia. Tothom s’ha de posar les piles si volem tornar a la normalitat.