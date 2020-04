Temps d’excepcionalitat

La crisi sanitària provocada pel coronavirus està impactant la nostra societat en molts àmbits. També en el funerari. En aquest sentit, hi ha una qüestió que cal tenir en compte: els cementiris són una competència dels ajuntaments. Totes les comunitats religioses tenen costums diferents pel que fa a l’acompanyament dels seus morts i al seu destí final. Algunes de les pràctiques estan emparades en el dret a la llibertat religiosa i estan protegides per llei pels acords de l’Estat espanyol.

La comunitat musulmana té un nombre important de fidels al nostre territori, i a Catalunya hi ha manca de parcel·les islàmiques als cementiris municipals. Ens consta que els ajuntaments estan treballant aquesta qüestió, però ens troben en moments molts excepcionals.

Davant la perspectiva d’un augment general de necessitat d’enterrament per l’impacte del Covid-19, cal tenir en compte que el col·lectiu musulmà sol repatriar els seus morts cap als països d’origen. Molts membres d’aquestes comunitats tenen assegurances per cobrir la repatriació. Actualment, amb les restriccions fronteres, les repatriacions no són possibles, i això es tradueix en un augment de la demanda d’enterraments islàmics. La situació comporta que els cossos no es puguin traslladar i s’han d’inhumar aquí.

Així, és rellevant que els ajuntaments tinguin presents les circumstàncies i mirin de cercar solucions urgents, ni que siguin temporals, per fer front a aquests temps d’excepció.