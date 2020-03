Solidaritat contra la pandèmia

Els casos de coronavirus continuen augmentant cada dia que passa i l’estat d’alarma s’ha prorrogat fins al proper 11 d’abril. Enmig d’aquesta preocupació i alarma sanitària encara hi ha un racó per a la solidaritat. És el cas de la iniciativa encetada pel vallenc Pere Vidal i 234 voluntaris més de les comarques de Tarragona, que preparen material sanitari amb impressores 3D, cadascú a casa seva, que després reparteixen pels centres hospitalaris, ajuntaments, policies locals i Mossos d’Esquadra, entre d’altres. Fins dilluns havien fabricat 780 viseres.

Gràcies a aquesta iniciativa, professionals sanitaris del nostre territori ja gaudeixen de viseres i potser ben aviat també puguin tenir mascaretes, un procés quelcom més complex que està en marxa.

Tot plegat, gestionat a través de la xarxa Telegram i amb el centre neuràlgic a l’Associació pel Desenvolupament Local i Alternatiu (Adela), amb seu a Can Pipirimosca. La iniciativa reuneix un perfil ampli de voluntaris, des de professors de tecnologia a aficionats de l’àmbit de la informàtica, entre d’altres. Tots ells han posat a treballar les vint-i-quatre hores les impressores 3D.

Per damunt de tot, el més important és que les viseres siguin funcionals, encara que estèticament no siguin maques. Han de complir el seu objectiu i, si es pot, que es faci en el mínim temps possible i que arribin als hospitals. La impressió en tres dimensions es fa amb la supervisió tècnica de Salut. Aquí ningú cobra ni paga res, però el producte és 100% professional.