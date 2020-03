Primera setmana: ens caldrà més paciència

Carrer de la Cort pràcticament buit

No ha passat ni una setmana dels confinaments i sembla que han passat molts més dies. I ens toca tenir paciència, sobretot aquelles famílies que tenen nens a les seves llars.

Un últim informe dels experts epidemiòlegs i metges del país asseguren que el nivell màxim arribarà aquest cap de setmana i la setmana vinent podria entrar en col·lapse el nostre sistema sanitari, si no fem les coses ben fetes. Per frenar els contagis i garantir que els hospitals puguin atendre correctament els ciutadans, cal un ús responsable de la nostra sanitat.

Només amb el confinament total podrem aconseguir aturar el creixement exponencial dels contagis. Hem d’insistir en la necessitat que els vallencs i comarcans es quedin a casa.

Els ciutadans cada vegada són més conscients que per frenar el contagi per Covid-19 només es pot fer quedant-se a casa. Del que va començar com de broma per part de la ciutadania, ara se n’ha pres més consciència, i només cal veure els carrers i places buides.

També hem de ser conscients que hi ha molta gent patint per les conseqüències econòmiques que suposa aquesta crisi. Molts sectors pateixen i patiran les conseqüències d’aquesta crisi sanitària. Els governs de l’Estat i la Generalitat de Catalunya han de prendre mesures realment eficients, amb la congelació d’impostos i taxes, i donar solucions reals a les peticions d’empreses i autònims, com ja s’ha fet en altres països on els han suspès de manera indefinida. Ja han sortit primers paquets de mesures però caldrà veure, a mesura que passin els dies com solucionen la major crisi econòmica que podem recordar.

Hem de mentalitzar-nos que les mesures de confinament seran per a uns quants dies més. Tots hem d’esforçar-nos per sortir d’aquesta crisi. Només amb la unió de tots ho aconseguirem!