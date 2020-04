Orgull de solidaritat

Cada vegada és més extensa la llista de les empreses que arran de la situació que ens ha provocat la pandèmia del coronavirus mostren la seva solidaritat en forma de donacions. A aquesta llista ara també cal sumar-hi la col·laboració d’entitats i particulars.

A la cinquantena de donacions per part d’empreses, entitats i particulars se n’afegeixen dues de darrera hora, com són les realitzades per Ferreteria Vives i Prat International Brands, que han lliurat mascaretes quirúrgiques al personal del Pius Hospital de Valls i a les residències de la ciutat. Amb aquests exemples de solidaritat, estem segurs que superarem aquests moments difícils.

Hi ha altres exemples d’ajudes als demés, com és l’acord entre les farmàcies i les assemblees locals de Creu Roja, que s’han ajuntat per facilitar el lliurament de medicaments a persones dependents, amb problemes de mobilitat, a malalts amb símptomes d’infecció de Covid-19, persones en quarantena domiciliària i pacients crònics complexos amb malalties respiratòries, diabètics i amb malalties cardiovasculars, sense xarxa familiar propera.

És encomiable l’acord per poder donar resposta a la llarga llista de necessitats de tots els pacients, i en especial dels més fràgils. La col·laboració permetrà garantir un lliurament segur als pacients que més necessiten tenir assegurada la continuïtat dels seus tractaments.

Mentre se succeeixen mostres de solidaritat, per a altres, com és el cas del govern de Pedro Sánchez, sembla que la situació d’excepcionalitat que vivim no fa amb ells. Una setantena de batlles catalans han criticat la retallada d’un 55% de les aportacions a les polítiques actives d’ocupació quan més necessitat tenen els ajuntaments del finançament dels serveis públics que presten. No sempre els polítics de l’Estat espanyol estan a l’altura de les circumstàncies, malgrat viure una època d’excepcionalitat.