El Covid-19, dies d’incerteses

A mesura que passen els dies, els efectes del coronavirus provoquen entre l’opinió pública i les institucions dels diferents governs més dubtes i incerteses. El nombre d’afectats pel Covid-19 no deixa de pujar en les diferents autonomies i territoris de l’Estat, així com els morts per aquesta malaltia.

En l’àmbit econòmic, els experts assenyalen que desapareixeran milers d’empreses, autònoms i llocs de treball amb unes conseqüències incalculables a hores d’ara. La crisi, que esperem que sigui curta, serà demolidora, quan encara no ens hem recuperat totalment de la del 2008. L’única solució que pot reduir les conseqüències de la crisi del coronavirus és l’aportació de liquiditat suficient a les empreses que ho demanin, en especial les pimes i autònoms. També caldrà la flexibilització de la jornada laboral, la tramitació d’ERTO, la suspensió temporal de pagament de quotes socials i impostos per pagar nòmines i altres despeses bàsiques per mantenir la supervivència dels negocis.

Aquests dies, caldrà estar atents als avisos que emeten al Comitè de Coordinació Municipal (Cecopal) de l’Ajuntament de Valls. Ahir, dilluns dia 16 de març, va tenir lloc la primera trobada des de l’anunci del decret dels serveis municipals imprescindible del consistori vallenc. El seu objectiu és mantenir els serveis públics bàsics i estratègics a la població i alhora preservar la salut dels empleats públics i de la ciutadania en general.

Després d’aquesta reunió, ara restarem a l’espera de la propera, dimecres, per tal de conèixer de la mà de l’alcaldessa, les regidories afectades i els tècnics municipals, entre d’altres, la situació de l’afectació a casa nostra del coronavirus. De moment, una bona notícia, a Valls no s’ha registrat cap cas de contagi. Vetllarem davant de la Mare de Déu de la Candela per tal que no aparegui cap cas de coronavirus a la nostra ciutat i comarca. En altres ocasions, durant la història, la Verge ens havia salvat de la pestes i altres malalties.