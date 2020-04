Continuar amb la feina responsable

Ara com ara, encara no sabem quan arribarà la normalitat a les nostres vides ni quan s’acabarà la pandèmia del Covid-19. Però malgrat aquesta situació d’alarma sanitària, hi ha polítics i representants de la nostra societat civil que continuen treballant per garantir la celebració de la propera Festa Major de Sant Joan a Valls, prevista per a mitjans del mes de juny; una nova edició de la Firagost, la Fira-Exposició del Camp Català, els dies 4 i 5 d’agost; i les Festes Decennals de la Mare de Déu de la Candela el gener i febrer del 2021.

És lloable que encara en aquesta situació d’estat d’emergència, la regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Valls ja tingui molt avançada la propera programació de la Festa Major de Sant Joan que, any rere any, esdevé un referent a les comarques del Camp de Tarragona i que marca l’inici de la temporada castellera. Tant de bo aquest esforç no sigui en va i, després de la tempesta sanitària, arribi la tranquil·litat, ja que de ben segur vallencs i comarcans tindrem unes infinites ganes de gaudir dels actes.

Amb aquest mateix esperit treballen els membres de la Comissió organitzadora de la Firagost, encapçalada per la Cambra de Comerç i Indústria de Valls i el seu president. Encara tenim temps per organitzar una gran Firagost i cal continuar amb els esforços i el treball intens per aconseguir-ho.

La Taula de Coordinació de les Festes Decennals de la Mare de Déu no es podrà reunir aquests dies per continuar avançant en el treball organitzatiu d’aquestes festes, però les comissions treballen cadascú des de casa seva per tirar endavant el projecte. Aquests dies hem vist en alguns balcons d’edificis a Valls els domassos en honor de la Mare de Déu perquè com va passar fa molts segles, ens salvaguardi de la pandèmia. Aprofitem aquí per donar les gràcies als professionals sanitaris que des de fa setmanes tenen cura dels pacients contagiats amb el Covid-19.