Activitats i actes suspesos: la crisi del coronavirus ens afecta

La crisi del coronavirus ja ens afecta de ple a Valls. Activitats escolars com la Vilaniuada al Narcís Oller i l’Espai de l’Estudiant del Consorci Prouniversitari han quedat, de moment, ajornades ‘sine die’. Des del Departament d’Educació de la Generalitat s’insta a la suspensió de tota activitat que organitzin els centres educatius que es facin fora del centre i que impliquin professorat o alumnat de diversos centres simultàniament. El coronavirus també ha paral·litzat de moment tot el futbol i bàsquet comarcal i les colles castelleres deixaran d’assajar fins a nou avís. Tot són prevencions.

A més, aquest mateix dimecres, dia 11 de març, el govern de la Generalitat ha decretat la fase d’alerta amb més de 20 casos de coronavirus registrats a Catalunya. El president de la Generalitat i els consellers d’Interior i Salut han volgut donar un missatge de tranquil·litat dient que la situació està controlada i han donat consells per tallar la cadena de transmissió. El personal sanitari i d’emergència del territori català està preparat en el cas que es produeixi una allau de casos. Per fortuna, la situació catalana està lluny de la registrada a Madrid o al País Basc.

D’altra banda, gairebé tots els supermercats de la ciutat de Valls han notat durant la setmana un increment de les vendes de productes de primeres necessitats, especialment paper higiènic, patates, conserves en llauna, aigua, llet i productes frescos com carn i peix que acaben congelant.

Totes les mesures enumerades pel govern es posaran en marxa demà mateix, dia 12 de març, i duraran 15 dies però es podran allargar. Essent previsors, la presidència de la Generalitat ha anunciat l’encàrrec a la Conselleria d’Hisenda d’una partida extraordinària per fer front a les despeses que es generi pel coronavirus.

Segurament hi ha divisió d’opinions respecte les mesures que s’han i s’estan prenent, i possiblement se’n prendran més en les pròximes hores i dies. part de la població ho pot trobar desmesurat mentre que d’altra encertat. El que sí sabem del cert és que cal prendre prevensions perquè no sabem l’abast d’aquesta -ara sí- epidèmia. Vivim una situació anòmala. S’ajornen actes i esdeveniments quan no hi ha cap cas a la nostra comarca, però les mesures venen de dalt -gover- per tal d’intentar frenar aquest contagi.