8-M: la lluita continua

Estem a les portes d’una nova celebració del Dia Internacional de les Dones Treballadores. Un 8 de març que enguany cau en diumenge, i que de ben segur restarà públic a les manifestacions que durant aquesta jornada se celebraran a tot el nostre territori. No oblidem que les dones són un col·lectiu que també treballen en diumenge i festius en àmbits com hostaleria i restauració, serveis, sanitat, transports, etc.

Malgrat que han anat passat els anys, encara queda una llarga lluita per a poder-se equiparar dins del món laboral tot i que les administracions han aprovat lleis per tal d’aconseguir l’equiparació de sous entre dones i homes, però cal més, molt més. Els sindicats majoritaris del nostre país ja han assenyalat que estem davant d’un problema estructural de la nostra societat.

Diversos estudis assenyalen que el col·lectiu femení té més estudis que els homes però, en realitat, aquesta major formació no es veu en el mercat laboral. El problema estructural dins de la societat que esmentavem. Com veiem, són molts els motius pels quals diumenge hem de sortir al carrer, per reivindicar les millores per a les dones en l’equiparació salarial d’acord amb la seva preparació.

Lògicament, els sindicats tenen un paper important a l’hora de garantir i lluitar per les situacions de desigualtat que tenen les dones al lloc de treball. Un problema també rellevant és l’assetjament sexual als centres de treball. Si el paper dels sindicats és clau per canviar l’actual tendència, les empreses també tenen el seu paper, igual que l’administració mitjançant la Inspecció de Treball. No s’hi val a celebrar el Dia Internacional de les Dones Treballadores durant una jornada sinó continuar la lluita en el dia a dia per aconseguir una societat més justa.

Des d’aquest editorial animem els vallencs i comarcans ha participar en els actes que aquests dies se celebren amb motiu del 8-M, en especial a les manifestacions populars que s’han previst per a aquest diumenge en els diferents punts del nostre territori.