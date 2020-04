“Una vida mejor” de DANSPXL rep la desena selecció internacional

En aquests dies de confinament i tot i estar treballant a mig gas des de casa, DansPXL, productora vallenca especialitzada en dansa i arts escèniques, ha rebut la desena selecció internacional pel seu videodansa “Una vida mejor”. La peça, que fa unes setmanes rebia un premi a Argentina, ha rebut aquesta setmana una nova selecció internacional. En concret, es tracta de la Selecció Oficial en la categoria de curtmetratge documental al Festival de Cine Oro Negro de Veracruz, a Mèxic, on opta a diferents premis.

Aquest certamen s’havia de celebrar el proper mes de maig però davant la situació provocada pel COVID-19, es celebrarà quan tot torni a la normalitat. Ara bé, per tal de donar una bona notícia durant aquests dies, han volgut informar ja als seus creadors sobre les seleccions. En aquest cas, la producció vallenca forma part de les 11 seleccionades en la seva categoria d’entre més de 800 peces presentades.

“Una vida mejor” està rodada a l’antiga fàbrica tèxtil del Catllar, i narra la vida d’Encarna Pérez, àvia de la directora de DansPXL, Marta Arjona. Una història familiar, la que potser molts comparteixen però no expliquen. La de dues dones que van iniciar un viatge lluny de casa per trobar una vida millor pels seus i van lluitar per aconseguir-ho. Llegats que cal conèixer i reconèixer, ja que són moltes les persones que en el seu moment van deixar la seva terra per vindre a la recerca d’una vida millor a Catalunya. A més, en aquest cas, la història és especial perquè van ser dues dones soles les que van vindre cap a la nostra terra a la recerca d’un futur millor.

La peça, codirigida per Marta Arjona i Mei Casabona, és peculiar i ha rebut una bona acollida a diferents festivals perquè utilitza el format del videodansa documental. La història està narrada per la pròpia Encarna Pérez i les dones de la seva família. Al seu relat li dóna moviment la ballarina i pedagoga de la dansa vallenca, Mei Casabona, que ja ha protagonitzat diferents videodanses de DansPXL i també n’ha codirigit diversos al costat d’Arjona.

L’equip de DansPXL es mostra molt emocionat després d’aquesta desena selecció internacional, que els hi ha donat una alegria en aquests dies de confinament. Precisament, aquests dies de quarantena han servit perquè l’equip de la productora posi en marxa el guió de la segona part d’”Una vida mejor”.

A més, des que es va declarar l’Estat d’alarma, DansPXL està publicant cada dia al seu perfil d’Instagram una de les seves produccions de videodansa, fent-les així accessibles a tots els públics per tal que puguin gaudir de la dansa des del sofà de casa i apostant per la #culturentena.