Un nou atles repassa la història del poble jueu a Catalunya

Presentació del llibre a Valls.

En quines viles i ciutats de Catalunya van viure els jueus? On se situaven els calls? Com s’organitzaven, quins impostos pagaven i a què van contribuir? I què es conserva d’aquell llegat jueu a Catalunya avui en dia? Aquestes són algunes de les preguntes que vol respondre el nou ‘Atles d’història dels jueus de Catalunya’, elaborat per Manuel Forcano i Víctor Hurtado i editat per Rafael Dalmau.

El nou atles, presentat a Valls, vol ser un repàs de la història dels jueus catalans a través de mapes i gràfics, per tal de traçar un dibuix complet del seu assentament en terres catalanes i amb un índex que localitza tot el seu llegat patrimonial. A més, ofereix una relació detallada de les personalitats jueves catalanes més importants i mostra com era la geografia jueva de la Catalunya del passat i també en l’actualitat. Finalment, també fa un repàs als esdeveniments històrics i culturals dels jueus a Catalunya i a tots els territoris de la Corona catalanoaragonesa.

Segons explica l’editorial, l’atles certifica una presència continuada dels jueus a Catalunya des de l’antiguitat fins als nostres dies, i qüestiona que es produís una interrupció des del decret de 1492 fins al “retorn” al segle XX. A més, denuncia “una persecució ideològica i religiosa brutal perpetrada per la jerarquia eclesiàstica i pels tribunals de la Inquisició” i en constata una “presència general al territori”: a banda de la Vall d’Aran i les valls més recòndites dels Pirineus, hi ha testimoni de la presència jueva a la majoria de comarques de Catalunya.

Els autors han detectat que hi va haver assentaments en calls o barris jueus en cinquanta viles i ciutats catalanes, amb una organització fiscal pròpia en cinc col·lectes: Perpinyà, Barcelona, Girona-Besalú, Tortosa i Lleida. A més, també comptaven amb una organització interna en aljames, nuclis i grups jueus en funció del gruix de població en cada vila o ciutat on eren presents, que han deixat també una presència important en la toponímia catalana. L’editorial assenyala que aquest volum és un dels pocs atles d’història dels jueus que existeixen arreu del món.