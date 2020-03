‘Teoria del gall’, la sisena entrega de la sèrie policíaca de Margarida Aritzeta

Margarida Aritzeta presenta la seva nova entrega protagonitzada per la inspectora dels Mossos Mina Fuster.

L’escriptora vallenca Margarida Aritzeta ha presentat la sisena entrega de la sèrie policíaca protagonitzada per la inspectora dels Mossos Mina Fuster, amb el títol ‘Teoria del gall’, que publica Llibres del Delicte i que ha arribat a les llibreries del país.

Aritzeta recorda que la inspectora apareix per primera vegada al recull de relats ‘Elles també maten’ (2013), al conte “L’assassinat de la venedors de cupons”. El format conte se’m va fer massa curt, allà apuntava un món més complet, amb una sèrie de personatges que l’envoltaven i una vida més complexa, i en vaig anar estirant el fil fins a fer-ne aparèixer quatre novel·les i dos relats curts més. Les novel·les són ‘L’amant xinès’ (2015), ‘Els fils de l’aranya’ (2016), ‘Rapsòdia per a un mort’ (2018) i ‘Teoria del gall’ (2020), totes a Llibres del Delicte.

La novel·la va de nens robats, d’abusos a les dones i a les criatures i de mala gent que ha practicat l’homofòbia durant generacions. ‘Teoria del gall’ és una novel·la negra sobre la maternitat i sobre els vincles de sang i els vincles culturals.

Sobre l’èxit de la novel·la negra a Catalunya, Margarida Aritzeta opina: “No sé si gaudeix d’una gran salut a Catalunya, jo no seria tan optimista. Segurament hi ha més persones que mai que escriuen novel·la criminal i més col·leccions editorials que en publiquen, però no s’ha guanyat la batalla dels lectors. Han sortit autores i autors interessants i obres remarcables en català, però també molta palla prescindible. Hi ha textos que més que encoratjar lectors els fan enrere. També hi ha un munt de festivals negres que fan anar autors amunt i avall, sovint pagant-s’ho de la seva butxaca, i on es venen molt pocs llibres. La majoria d’aquests festivals es dediquen a la novel·la criminal en castellà o traduïda al castellà, per tant, la novel·la negra a Catalunya és això. Es publiquen molts títols però es venen molt pocs llibres. Penso que més que eufòria hem de ser autocrítics i preguntar-nos què es podria fer millor abans de no acabar d’escanyar la gallina.”