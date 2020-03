S’estudia una nova data per celebrar Sant Jordi

Imatge de l’any passat a la plaça del Pati.

El Gremi de Llibreters estudia una nova data per al Sant Jordi davant la possible suspensió de la diada del proper 23 d’abril per la crisi del coronavirus. La presidenta del Gremi, Maria Carme Ferrer, veu la situació “cada vegada pitjor” respecte la celebració de Sant Jordi a l’abril, i assegura a l’ACN que es reuniran amb els llibreters properament per “tenir un pla B” que permeti fer la diada en una nova data.

“Hem de fer una gran festa, sortir al carrer, tot igual però un altre dia”, diu Ferrer, que preferiria fixar una data per abans de l’estiu. El Gremi de Llibreters alerta de la desaparició de “moltíssimes llibreries” davant una situació “molt preocupant”, i per això demanen “més que mai” ajuda a les administracions.



FONT: ACN