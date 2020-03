Jacobs durant la seva actuació.

Des de l’inici del període de confinament a causa del coronavirus la cultura està tenint un paper protagonista, i són molts els artistes que han impulsat o participat en iniciatives per apropar les seves creacions a les llars, encara que hagi de ser a través de les xarxes socials.

La cantautora vallenca Maria Jacobs, que va treure el seu segon disc, ‘Invisible’, el passat mes de novembre, ha estat una dels artistes locals que han fet concerts en directe per via telemàtica els darrers dies. El divendres dia 20 va sortejar un disc a través de Cultura a Casa durant un concert, i dissabte va formar part del #VallsConfinatFest, una iniciativa del compte @VallsConfinat on van participar sis músics de la comarca. L’endemà, diumenge, va participar al festival @joemquedoacasatgn, juntament amb altres artistes de l’escena tarragonina, com els grups Pepet i Marieta o Roba Estesa. Ahir, dilluns, Jacobs va tocar en directe al #BreakingInDaHouse, de @breakingsounds_.

Aquesta setmana, explica, es prendrà uns dies de relax, però ja té un nou concert previst, el proper dilluns dia 30. Formarà part del #YoMeQuedoEnCasaFest, un festival en línia promogut des de Madrid.

Maria Jacobs es mostra contenta de la gran rebuda que estan tenint les iniciatives culturals a la xarxa: “És bonic perquè veus que la gent està a gust, es queden a escoltar la música i et van fent comentaris al moment.” Destaca, en la mateixa línia, que “s’està valorant molt la feina dels artistes i la gent hi dedica més atenció”. D’altra banda, Jacobs també explica que tanta activitat a les xarxes a vegades col·lapsa una mica, i fins i tot la mateixa aplicació està saturada: “L’altre dia vaig intentar fer un ‘live’ i l’Instagram em deia que hi havia massa directes actius en aquell moment!”.