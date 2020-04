Sant Jordi se celebrarà el 23 de juliol

La festa de Sant Jordi es trasllada al 23 de juliol tal com informava la Cambra del Llibre aquest dimarts 14 d’abril canvia de data. D’aquesta manera, la festa literària i de les roses de Sant Jordi, per primer cop es celebrarà un dia diferent a la data tradicional. El covid-19 impedeix que el dia 23 d’abril es pugui celebrar la festa tradicional de regalar la rosa i el llibre i per això es decideix cambiar de data al 23 de juliol.

En un comunicat, La Cambra del Llibre explicava que “conscients que el dia 23 de juliol encara s’hauran de mantenir mesures de distància social per protegir la salut de tots, els gremis es posen a disposició de les administracions públiques i de les autoritats sanitàries per trobar les fórmules i escenaris més adequats per celebrar-ho amb les màximes garanties”. Per altra banda, també animen a tothom a celebrar Sant Jordi a casa el dia 23 d’abril.

Crida a sortir als balcons a llegir

El Gremi de Llibreters ha fet una crida a la ciutadania de Catalunya perquè el dia de Sant Jordi, a les dotze del migdia i a les sis de la tarda, surti a finestres, terrats, patis o balcons i llegeixi en veu alta, per acabar després amb un aplaudiment amb el crit del nom de la seva llibreria. Es tracta d’una proposta per continuar assenyalant el 23 d’abril com el dia del llibre, per bé que la pandèmia del coronavirus no permetrà celebrar-lo i després que el sector hagi acordat amb el Departament de Cultura traslladar la festa al 23 de juliol.