S’ajorna la reunió de la Taula de Coordinació de les Decennals

Imatge d’arxiu d’una reunió organitzativa de les Decennals

La Taula de Coordinació de les Festes Decennals de la Mare de Déu de la Candela de Valls, que prepara la celebració del 2021, ha posposat la seva reunió mensual a causa de la crisi del coronavirus. Sí bé no van arribar a convocar-se els més d’una vintena de membres de les dotze comissions que formen part de l’esmentada Taula de Coordinació, en principi s’havia de celebrar una nova trobada abans d’aquesta Setmana Santa, segons que ha pogut saber aquesta redacció. De l’esmentada Taula de Coordinació també en forma part l’alcaldessa de Valls, Dolors Farré, i el regidor de Cultura de l’Ajuntament de la capital de l’Alt Camp, Marc Ayala.

Respecte al treball de la dotzena de comissions de les Festes Decennals, des del decret de l’estat d’alarma pel Covid-19, treballen amb normalitat en la seva programació. Fonts de la Taula de Coordinació assenyalen que els representants de les comissions “no són personal de la plantilla municipal i molts són autònoms que treballen des de casa seva o fan teletreball. Les empreses també treballen malgrat el confinament”.

D’altra banda, aquesta font també afirma que depenent del temps que duri el confinament a casa per la crisi del coronavirus “s’haurà de buscar una fórmula per celebrar les reunions de la Taula de Coordinació”.

A més, arran de l’alarma sanitària s’han hagut de retardar algunes de les rodes de premsa a l’Ajuntament de Valls per anar presentant detalls de la programació de les Festes Decennals, com ha estat una pràctica habitual en les darreres setmanes, abans del Covid-19. Unes rodes de premsa que tenien lloc cada quinze dies. “Ara, la prioritat del consistori és gestionar les mesures per pal·liar la crisi”, diuen des de la Taula de Coordinació.