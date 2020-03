Quins són els espectacles més vistos a Valls el 2019?

Públic assistent en una representació teatral el 2019 al Teatre Principal.

Els Teatres de Valls van acollir l’any 2019 un total de 43.734 espectadors, dels quals 11.647 van ser dels espectacles inclosos dins la temporada estable i 32.087 en les activitats organitzades per 55 entitats i altres agents culturals i socials. Els teatres van obrir un total de 267 dies, dels quals 47 van ser actes inclosos dins dels dos semestres de la programació estable, i els 220 restants, dins del programa “Valls, ciutat de cultura participativa”.

Els 11.647 espectadors de la programació estable als Teatres de Valls representen un increment de 1.273 persones, un 12,3% més que el 2019, amb una mitjana d’ocupació global del 76,07%. Els espectacles més vistos han estat el musical ‘Peter Pan’ (2.374 assistents – repartits en 9 funcions), ‘Els Pastorets’ de Valls (1.914 assistents- repartits en 7 funcions), ‘Escape room’ (819 assistents), ‘El llibertí’ (569 assistents), ‘La tendresa’ (558 assistents) i ‘El preu’ (552 assistents). També cal destacar la consolidació del segell Territori Creatiu Vallenc, protagonitzat pels creadors locals, que va oferir un total de 7 propostes.

D’altra banda, també s’ha reforçat la línia de suport a les entitats i altres agents culturals, artístics, socials i solidaris per fer ús dels equipaments escènics municipals respecte al 2018, tant en el nombre d’agents com d’activitats realitzades. Així, durant el 2019, se’n van beneficiar tres entitats més i els teatres van obrir 18 dies més.

L’any 2019 també es va tancar amb un augment significatiu dels Amics dels Teatres i del nombre d’abonaments. Pel que fa als Amics, es va aconseguir la xifra de 2.646, un 21,4% més que al 2018, mentre que el nombre d’abonaments venuts, sumant els dels espectacles per a adults i els familiars, va ser de 910, un 6,4% més que l’any anterior.

Un dels punts destacats ha estat la línia social de treball per facilitar l’accés als Teatres tant als col·lectius més vulnerables com al segment de públic jove. En un i altre cas, des del consistori s’han implementat entrades a preus simbòlics a través dels programes Apropa Cultura i Promo 3, així com la Promo Jove 3 x 30 x 30 o la promoció especial per a persones majors de 65 anys.