Quins són els actes per aquest Sant Jordi de confinament a Valls?

Imatge d’arxiu d’un Sant Jordi a Valls d’anys passats.

La ciutat de Valls celebrarà la diada de Sant Jordi malgrat la situació de confinament provocada per la pandèmia de la Covid-19. És per això que, amb el lema “Sant Jordi a casa, Cultura a casa”, s’han agrupat tots els actes organitzats per les regidories de Cultura i d’Acció Cívica i Joventut de l’Ajuntament de Valls, així com les iniciatives d’entitats i associacions de la ciutat que s’han unit per oferir una programació digital per a tots els públics. Així, del 14 al 24 d’abril, s’han previst un total de 14 activitats virtuals a les que es podrà participar des de casa i interactuar-hi compartint imatges i vídeos a les xarxes socials amb l’etiqueta #SantJordiValls.

En paral·lel, per mantenir viva la tradició de regalar el llibre i la rosa, s’ha confeccionat un directori de les llibreries, floristeries i editorials de la ciutat que aquests dies ofereixen venda online i repartiment a domicili, una iniciativa per donar suport, en uns moments especialment complicats, al comerç local més afectat per la impossibilitat de celebrar Sant Jordi al carrer, com és habitual.

Així doncs, i malgrat aquesta proposta, la programació tradicional prevista inicialment per Sant Jordi, amb les parades de venda de llibres i roses o l’audició de sardanes, entre d’altres, seran reprogramades en una nova data quan finalitzi el confinament. En aquest sentit, seguint el criteri del Gremi de Llibreters de Catalunya, i d’acord amb el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, s’ha acordat, a nivell nacional, que de cara a l’estiu es convocarà un Dia del Llibre amb caràcter extraordinari, que permeti al sector treure de nou les parades al carrer.

Ara, per al Sant Jordi virtual aquest abril, el programa comptarà amb la participació de les següents entitats i organismes: Institut d’Estudis Vallencs, Unió Anelles de la Flama, Òmnium Alt Camp, Espai Trad, Coral Infantil Cors Alegres, Ardit Produccions, JCA Cinemes, Banc de Sang, Associació de Donants de Sang de Valls i l’Alt Camp, Patronat Municipal d’Esports, Escola Municipal de Música Robert Gerhard, VallsJove, Centre Cívic, Biblioteca Carles Cardó i Xarxa de Cultura.

Actes per preparar la Diada

Les activitats començaran aquest dimarts, 14 d’abril, amb una proposta orientada a agrair al personal sanitari, assistencial i d’emergències l’enorme tasca que estan fent davant la crisi de la Covid-19. Amb la proposta Dibuixem Sant Jordi, els nens i nenes de Valls podran fer arribar els seus dibuixos de felicitació, amb motius de Sant Jordi, a tots els professionals que lluiten contra el coronavirus. També durant tots aquests dies, la Biblioteca Carles Cardó convida a recomanar lectures publicant-ne fotografies i vídeos a les xarxes utilitzant les etiquetes #JoLlegeixo i #LlibresACasa.

També aquest dimarts, 14 d’abril, el Centre Cívic oferirà, a través de les seves xarxes socials, el taller de cuina Roses de poma, a càrrec d’Alba Molas, d’Una de Postres, amb una recepta per elaborar postres a base de poma i pasta de full, amb proposta ideal per celebrar la diada.

D’altra banda, el dijous 16 d’abril, l’Institut d’Estudis Vallencs (IEV), a les 12 del migdia, oferirà a les seves adreces de Youtube, Facebook i Instagram la presentació de la novel·la Teoria del gall de Margarida Aritzeta, a càrrec de l’autora i de la periodista Marta Arjona.

La Despertada dels dracs, protagonista d’aquest Sant Jordi

La tradicional Despertada dels dracs tindrà també un paper protagonista aquesta diada. Des del 17 d’abril es podrà trobar el vídeo de la cançó per Despertar els dracs a les xarxes socials de l’Ajuntament de Valls i Visita Valls per poder-la assajar, i a partir del dia 20 d’abril, amb l’activitat Drac confinat, els nens i nenes de Valls podran descarregar, a les xarxes socials de la Unió Anelles de la Flama (UAF), una imatge del drac que podran imprimir i pintar per fer-lo ballar el dia de Sant Jordi.

A les 12 del migdia del dia de Sant Jordi serà el moment de la Despertada dels dracs a casa a través del canal Youtube de l’Ajuntament. Els dracs de joguina de nens i nenes, o els creats amb l’activitat Drac confinat, es despertaran a menjadors i habitacions de tota la ciutat mentre s’entona la popular melodia que músics i cantaires de la ciutat hauran enregistrat en un acte coorganitzat per Espai Trad, Coral Infantil Cors Alegres, Mireia Besora, Unió Anelles de la Flama, Ardit Produccions i Xarxa de Cultura.

La Diada

Durant tota la jornada de Sant Jordi es farà el concurs fotogràfic El meu Sant Jordi en el record, al que es podran presentar fotografies del Sant Jordi a Valls d’anys anteriors per reviure aquesta festa de la cultura al carrer, a través del correu electrònic visitavalls@gmail.com o amb l’etiqueta #RecordantSantJordiValls a Instagram. Els premis consistiran en productes i flors adquirits a les floristeries de Valls.

D’altra banda, Òmnium Alt Camp impulsa la VI Lectura en Veu Alta,que cada any aplega els escolars de primària i secundària de tota la comarca, i que enguany es trasllada a Instagram Stories, on els participants podran penjar els textos mencionant @omniumaltcamp i utilitzant l’etiqueta #CompartimCultura.

Instagram també és la xarxa escollida per la Marató de Llegendes, contalles i tradicions que, a partir de les 10 del matí, i fins a les 12 del migdia, oferirà l’Institut d’Estudis Vallencs a partir del llibre de llegendes, contalles i tradicions vallenques publicat per l’entitat i a la que es pot participar enregistrant un fragment de llegenda en vídeo i penjant-lo a @ievallencs amb l’etiqueta #RondallesAlPati.

A les 6 de la tarda, el Centre Cívic de Valls oferirà l’espectacle familiar Virus Drac, de la companyia Picarols, a través del canal Youtube de l’Ajuntament de Valls. Es tracta d’un espectacle esbojarrat en el que un temible drac devorador de colors ha arribat a la terra disposat a menjar-se’ls tots, i també a les persones, fins i tot la princesa Margarida. El Virus Drac, però, es toparà amb Sant Jordi.

Una hora més tard, es donaran a conèixer, per aquest mateix canal, els guanyadors del Concurs de Relats Breus de Sant Jordi de VallsJove, amb un acte virtual que inclourà la lectura de fragments dels relats guanyadors i actuacions musicals, i que compta amb la col·laboració de les llibreries de Valls (Adserà, Ditec, Roca i Tram), JCA Cinemes, Cossetània Edicions i l’Escola Municipal de Música Robert Gerhard.

Recital, contes i campanya de donació de Sang

El 24 d’abril continuen les activitats vinculades amb Sant Jordi. En aquest sentit, a les 10 del matí, l’alumnat de Català del Centre Cívic de Valls oferirà, al canal Youtube de l’Ajuntament, el tradicional Recital de Sant Jordi amb una lectura de poemes.

Pel mateix canal, a les 5 de la tarda, la Biblioteca Carles Cardó oferirà l’espectacle familiar El viatge de l’elefanta Sara, a càrrec de la companyia Lady Albergínia i el Senyor Patata. Es tracta d’un espectacle musical en el que viatjarem a l’Àfrica amb la bibliotecària Sara i descobrirem l’elefanta Sara que vol volar amb la seva bicicleta.

També durant tota la jornada, en horari de matí i tarda, al Pavelló Joana Ballart, acollirà la Campanya de donació de sang organitzada pel Banc de Sang, l’Associació de Donants de Sang de Valls i l’Alt Camp, el Patronat Municipal d’Esports i la regidoria de Salut i Dependència. Per seguir amb els protocols de seguretat, per participar-hi cal registrar-se prèviament a la pàgina web www.donarsang.gencat.cat/ca/vull-donar/cita i acudir al pavelló en l’hora establerta.