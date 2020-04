On pots comprar la teva rosa o llibre a Valls per regalar aquest Sant Jordi?

Molta gent estarà preocupada per saber si pot o no comprar un llibre o una rosa (o les dues) durant el confinament. Tot i que s’ha passat oficialment al dia 23 de juliol, molts optaran per celebrar Sant Jordi a la data que pertoca, o sigui aquest dijous 23 d’abril. Però, si hi ha confinament, no hi hauran paradetes de roses ni llibres i les llibreries i floristeries estan tancades, com es podrà fer per adquirir-ne?

A Valls, igual que en d’altres ciutats de Catalunya les llibreries i les floristeries treballen perquè aquest 23 d’abril puguis celebrar el Sant Jordi des del confinament.

En aquest sentit hi ha llibreries, editorials i al mateix temps floristeries de la ciutat que ofereixen la venda online i entrega a domicili perquè els vallencs i vallenques puguin tenir els seus llibres i flors.

Tot seguit, us deixem la relació de llibreries, editorials i floristeries amb el contacte, pàgina web i correu electrònic.