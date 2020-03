Maria Jacobs presenta la versió de “recordes”: missatge d’esperança davant del Covid-19

View this post on Instagram

Em fa il.lusió presentar-vos aquesta versió de “recordes” del disc Invisible amb la lletra adequada a l’actualitat que tots estem vivint. . . . Volem enviar un missatge d’esperança per a totes aquelles persones que estan patint (els que treballen, els que no treballen, els sanitaris, els afectats, …) en resum, a tothom perquè d’una manera o altra tots ens hi veiem afectats. Per això, aquesta cançó va per a tots vosaltres 💛 una forta abraçada des de casa. . . . L’hem grabat com hem pogut en modo casero però espero que us agradi. . . Amb els músics imprescindibles @jimmyvid @sergi_esparza @sergeplanas.music @gerardmasip @vallsconfinat @joemquedoacasatgn @joemquedoacasa_ @joacaseta #joemquedoacasa . . . https://open.spotify.com/track/77uhoIxcj0zGb1Ulxiqg67?si=RMkccxb5Q_mjSwVO8jWFgg Aquí el link de la cançó original jejej . . #corona #coronamusic #covid19 #musicacatalana #coronavirus #actualitat #recordes