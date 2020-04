Mar Ulldemolins, una de les protagonistes de la sèrie “Jo també em quedo a casa”

Fotograma de la sèrie on Mar Ulldemolins és una de les protagonistes. FOTO: CCMA

L’actriu vallenca Mar Ulldemolins serà una de les protagonistes de la nova sèrie “Jo també em quedo a casa” que ha produït la Coorporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) i que s’adapta a la situació de confinamente xcepcional en que el país es troba.

La sèrie comptarà amb un seguit d’actors i actrius, entre elles la vallenca Mar Ulldemolins que representarà el personatge de la Marina. Es tracta d’una sèrie, una tragicomèdia de 10 capitols en què tots els personatges es comuniquen entre ells usant tant sols les xarxes socials. La intenció de la sèrie és reflexar el dia a dia de la ciutadania. I ho fan amb una sèrie en què els personatges viuran diferents situacions.

La sèrie s’emetrà de dilluns a divendres i es podrà veure per TV3alacarat, YouTube i Instagram TV, en simultani a l’emissió de TDT.

A la sèrie hi ha un total de vuit personatges. La Marina és una noia impulsiva i caòtica i està confinada amb el seu ex, en Muç, i tot i que han aconseguit no haver-se de veure físicament, la seva situació és complicada ja que manté una relació a distància amb en Larry (Peter Vives), un amic d’en Muç (Sergi Cervera).