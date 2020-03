Les creadores vallenques pugen a l’escenari del Principal amb “Clau de do”

Estrena al Teatre Principal de Clau de do. Foto © Marc Lladó Quadrat

Nit d’estrena al Teatre Principal i nit també de reivindicació just la vigília de la commemoració del Dia Internacional de la Dona. “Clau de Do” ha reunit en un mateix escenari una amalgama excepcional de creadores i artistes vallenques en un espectacle multi disciplinar i alhora reivindicatiu. L’espectacle ha tingut lloc aquest dissabte dia 7 de març al vespre.

Així, l’espectacle, dirigit per Francina Fernàndez i la coordinació tècnica de Bàrbara Flores, ha comptat amb les ballarines Mireia Casabona i Elisenda Nadal, la clown Mònica Bartolí, les cantants Susanna Dasca, Mariona Escoda, Meritxell Estivill, Maria Jacobs i Elena Volpini, les actrius Violant Llopis i Cristina Murillo, els poemes d’Alba Palau, les artistes gràfiques i audiovisuals Marta Arjona, Berta Artigal i Ester Fabregat i la col·laboració de Laura Cardiel, Isona Farré, Àurelia Lluveras, Pep Mateu (piano), Arlet Rull i Llimac Estudi.

espectacle amb visió femenina, que combina humor i drama, en un viatge genuïnament vallenc

Totes elles són les creadores i protagonistes de “Clau de Do”, un espectacle amb visió femenina, que combina humor i drama, en un viatge genuïnament vallenc, de dones vallenques que a partir d’experiències intenses i personals s’han unit per crear una dramatúrgia que esdevé universal i reivindicativa.

El muntatge es converteix en un recorregut pels cicles de la vida de dues dones que ens parla de retrobament, descoberta i esperança, de facetes d’elles mateixes que porten dins i que no coneixen o bé han estat tapades. Elles reviuran moments íntims compartits, sentiments i emocions que reapareixen per posar de relleu com són d’importants en el seu creixement personal.

Segons va assenyalar Francina Fernàndez abans de la funció “el pati comunitari de dues cases és testimoni de les vivències de dues dones que, després de vint anys sense coincidir en aquest espai, hi reviuen moments íntims compartits. Els sentiments i emocions del passat es fan visibles i posen al descobert la seva importància en el seu creixement com a persones”.