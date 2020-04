Les biblioteques públiques augmenten la seva col·lecció digital davant l’increment de la demanda

Biblioteca d’Alcover.

Les biblioteques públiques de Catalunya han incrementat la seva col·lecció digital per fer front a l’increment de demanda que han tingut arran la crisi de la covid-19. Concretament, des de l’inici del confinament s’han fet 45.671 préstecs de tota mena de documents. Davant d’això el departament de Cultura ha destinat 120.000 euros a adquirir més llicències per al préstec de llibres electrònics i ha incorporat nous catàlegs de pel·lícules, còmics, diaris i recursos educatius per reforçar l’oferta a través de eBiblioCat. Aquesta biblioteca digital permet que qualsevol persona amb residència a Catalunya pugui accedir a més de 100.000 documents com llibres i revistes electrònics, enciclopèdies, cinema, música, audiollibres o recursos educatius. El Departament de Cultura està incrementant el nombre documents accessibles des d’eBiblioCat, la biblioteca digital de les biblioteques públiques de Catalunya, davant l’augment de demanda que ha tingut en les darreres setmanes. Concretament ha incorporat la plataforma de pel·lícules i documentals en ‘streaming’ Digitalia Film Library, on s’ofereixen 1.080 títols, dels quals 411 són documentals i 669 són pel·lícules o sèries.



També ha posat a l’abast dels lectors el servei Underground and Independent Comics, Comix, and Graphic Novels, que posa a l’abast del lector més de 3.000 còmics, historietes i novel·les gràfiques del món editorial independent nord-americà des de la dècada de 1940 fins a l’actualitat. Es tracta d’una plataforma que també es pot consultar sense límit de consultes amb el carnet de les biblioteques públiques de Catalunya i que ha estat cedit per l’empresa Proquest mentre duri la crisi sanitària.



Els usuaris també poden accedir a Hamaca en línia, una plataforma de produccions videogràfiques actuals i històriques en projeccions i programacions audiovisuals nacionals i internacionals dels artistes més rellevants que han treballat des dels anys 70 a l’actualitat, on el percentatge d’artistes catalans presents al catàleg és el més elevat.



Entre els continguts inclosos a la biblioteca digital també hi ha el SIRS Issues Researcher, un portal d’informació dedicat al món educatiu que inclou continguts especialment dirigits a estudiants de secundària, estudiants universitaris, professors i bibliotecaris. Els temes tractats proporcionen un marc per comprendre i analitzar més de 360 problemes socials complexos amb visions generals, preguntes essencials, punts de vista i fonts primàries i secundàries seleccionades editorialment.

A més, la eBiblioCat també permet accedir a les capçaleres dels diaris que tenen distribució digital per a biblioteques públiques: ‘La Vanguardia’, ‘El País’, ‘Cinco Días’ i ‘El Mundo Deportivo’.



Més de 45.600 préstecs

Del 13 al 31 de març, s’han fet 45.671 préstecs de tots tipus de documents. El nombre de consultes per correu electrònic ha passat d’una mitjana diària d’entre 10 i 15 abans del confinament fins a 150 missatges diaris a partir del 13 de març. De fet, segons el departament de Cultura el trànsit total per la plataforma ha assolit pics de creixement de fins al 800 % del que era habitual dins de la plataforma.

ACN