La UAF recupera el ball de Cavallets, que s’estrenarà per les Decennals

El 30 de gener del 2021, en el segon dia de les Festes Decennals de la Mare de Déu de la Candela, es veurà la recuperació del ball de Cavallets, una representació patrimonial de carrer documentada, almenys, des de l’any 1712. La proposta, acordada en el si de les comissions participatives de cultura popular de les Decennals i de ritual i de seguici, és impulsada per la Fundació Unió Anelles de la Flama.

La representació del ball de Cavallets serà la lluita històrica entre dos bàndols, el cristià i el musulmà. El ball partirà de vuit balladors, quatre cristians a cavall i els musulmans a peu, a més d’un capità per a cadascun dels exèrcits: l’apòstol sant Jaume amb un cavall blanc per al cristià i un dimoni botarga per al bàndol oposat. Els cristians actuaran a mode de genets, ja que portaran uns cavallets, tots diferents, penjats al cos.

Els cavallets seran obra de l’escultor vallenc Lluís Musté. El disseny i la confecció del vestuari i dels complements aniran a càrrec del barceloní Pau Fernàndez, dissenyador i professional especialitzat en aquest tipus d’indumentària tradicional. La música del ball serà creada de nou, ja que no es conserva cap referència de la melodia antiga, i serà obra del vallenc Francesc Bofarull.