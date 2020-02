La presentació de “Memòria de les oblidades” enceta la setmana cultural pel 8-M de La Marruixa

Aquest divendres 28 de febrer la Llibreria TRAM ha acollit la presentació de l’obra “Memòria de les oblidades”. Fotos © Marc Lladó.

Aquesta tarda de divendres, 28 de febrer, el col·lectiu feminista de Valls La Marruixa ha donat el tret de sortida als actes de la setmana cultural que han organitzat en el marc del 8 de març, el Dia internacional de les dones treballadores. El col·lectiu vallenc ha presentat un total de cinc actes que donen protagonisme a les dones en l’àmbit de la cultura, amb l’objectiu de “sumar referents femenins a les arts”.

La setmana cultural ha començat aquesta tarda, les 19.45 h, a la Llibreria TRAM. S’hi ha presentat el llibre “Memòria de les oblidades”, de Tecla Martorell. Es tracta d’una obra que recrea la vida de quatre dones empresonades a la presó de les Oblates i que encara romanen a la fossa comuna de la ciutat de Tarragona.

La programació de La Marruixa continuarà demà, dissabte 29, amb el passi del documental “Les resilients, com flors després d’un incendi”, després del qual es comptarà amb un col·loqui amb l’autora, Cristina Madrid. El documental fa un retrat de l’escena musical feminista, i destaquen les narracions en primera persona d’artistes com Clara Peya, Roba Estesa, The Sey Sisters i Tribade. El documental començarà a les 18 h i es projectarà al Teatre Principal, de forma gratuïta.

El següent acte també tindrà lloc al Teatre Principal, i serà una xerrada sobre “Dones i Cultura”, que comptarà amb les intervencions de Pepa Plana, Ester Fabregat i Carme Martí. Serà el dimecres dia 4 a les 19 h.

El divendres dia 6 arribarà un acte nocturn, amb la festa “Revolucionem la nit”, que es durà a terme a la Sala RedStar (entrada de 3 € amb consumició). Punxaran per a l’ocasió les DJs Hemanie, Calderay i Natalia Extasy.

La programació de la setmana cultural de La Marruixa s’acabarà el diumenge 8 de març, amb una jornada de lluita feminista. El col·lectiu organitzarà un dinar a les 14 h a la plaça de la Zeta. L’àpat serà vegà i tindrà un cost de 8 € pels adults i de 5 € per a la canalla.