La manca d’un espai per canviar-se fa que se suspengui la Trobada d’Armats del Vendrell

La XXIV Trobada d’Armats de les comarques tarragonines, que enguany s’havia de celebrar al Vendrell, s’ha suspès, tal com anunciavem a Elvallenc.cat. El president dels Armats del Vendrell, Pep Bargalló ha explicat els motius i aquest divendres es farà una roda de premsa per explicar-ne els detalls d’aquesta decisió.

Segons Bargalló, el motiu que ha portat a prendre aquesta decisió, és que “en un principi des de l’Ajuntament, i en concret, de part de l’alcalde —tinc guardat els missatges que em va enviar— teníem garantit el mateix espai que les altres dues trobades fetes al Vendrell per poder-se canviar, que era l’escola Àngel Guimerà. Però després, pels motius que siguin, ens van dir que no el teníem. Per tant, la trobada la suspenem perquè no tenim assegurat un espai en condicions perquè els armats es puguin canviar amb garanties.”

La trobada s’havia de celebrar el pròxim 29 de març. Aquesta havia de ser la tercera vegada que la comarca del Baix Penedès aplegués aquesta trobada, la primera va ser el 1996 i la segona, el 2012.

La setmana passada, les diferents agrupacions d’armats ja van rebre un correu electrònic on se’ls informava d’aquesta possibilitat de suspendre-la, però no ha estat fins ara que s’ha fet pública aquesta decisió.

Cal recordar que en realitat enguany tocava el Pla de Santa Maria, però el Vendrell va demanar fer-la perquè aquest municipi enguany és la capital de la Cultura Catalana i al final es va acceptar. Serà el pròxim any quan es farà la trobada al Pla de Santa Maria.

Aquesta circumstància de no haver-hi trobada d’armats de les comarques tarragonines no és la primera vegada que es dona. En un altre any no n’hi va haver perquè Reus va suspendre la trobada quan li tocava fer i en un altre any perquè no hi havia cap candidatura per acollir-la.