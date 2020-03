La iniciativa que es prepara per avui al vespre als balcons de Valls

La ciutadania busca maneres per passar l’estona en aquests dies de confinament. Demà s’arribarà al setè dia des que es va decretar l’estat d’alarma a tot el país, i ja s’han pogut veure a través de xarxes socials moltes iniciatives en els domicilis. Però, que es prepara avui a les 20:15h del vespre a Valls?

I és que, com s’ha pogut veure arreu del país, i en una iniciativa que va sorgir d’Itàlia, molts músics han aportat moments molt agradables a veïns i veïnes per amenitzar aquesta situació de confinament. Així, com ha pogut saber elvallenc.cat ha nascut una iniciativa a Valls per avui divendres a un quart de 9 del vespre.

D’aquesta manera es vol fer sonar la cançó flaying free als balcons de tota la ciutat per passar uns minuts en comunitat -cadascú des de casa seva- i gaudir conjuntament per poder passar uns instants d’alegria i música.