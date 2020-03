La cantant vallenca Mariona Escoda publica el seu primer single “8 de Març” en motiu del Dia Internacional de la Dona

A partir d’aquesta setmana ja es podrà trobar publicat a totes les plataformes digitals la cançó “8 de Març”. Aquesta és un poema musicat amb la lletra original de l’escriptora i poetessa Maria-Mercè Marçal, i que la Mariona Escoda, amb la col·laboració de la pianista Cristina Espanyol, ha composat. La música d’estil balada a veu, piano i violí, és molt adequada a l’essència del poema, i és ben segur que tindrà una bona acollida a les plataformes.

Avui també es publica al canal de YouTube de Mariona Escoda el videoclip de la cançó. Creat per Sonia Pedrola i on podem veure a la Mariona interpretant “8 de Març”, a la Cristina al piano i a una petita sorpresa de la nostra ciutat anomenada Abril. En aquest projecte també hi han col·laborat la violinista Ariadna Torné, el productor Nil Llorach i la dissenyadora Victoria Toronell.

Cal esmentar que Mariona Escoda també va participar com a cantant i intèrpret en l’espectacle “Clau de do” creat per artistes vallenques i que es va estrenar el passat dissabte al Teatre Principal de Valls.

Recentment també hem sabut que la Mariona ha estat doblement premiada pel seu treball de recerca «En veu pròpia, una aproximació a les tècniques de cant líric i modern» amb dos premis importants: “Premi de Recerca Jove de la Generalitat de Catalunya”(rebut al febrer’20) i “Premi de Recerca de les Universitats Ramon LLull amb la Distinció Blanquerna” (rebut al juny’19). Aquest projecte estudia la veu cantada amb les diverses tècniques i mètodes, i dona nom al seu actual concert a veu i piano “En veu pròpia”.