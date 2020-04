La cantant i intèrpret Meritxell Estivill publica un vídeo artístic

Meritxell Estivill

En motiu de la Diada de Sant Jordi, la cantant vallenca Meritxell Estivill presenta nou vídeo musical, el primer d’una sèrie de vídeos que ha realitzat i que anirà publicant a les seves xarxes socials a partir del 23 d’Abril. Els vídeos estan dirigits per Raül Contel, prestigiós director de cinema, i compten amb el suport de la Xarxa de Cultura de Valls i de l’Ajuntament de Valls.

Meritxell Estivill ha estudiat Música Clàssica i Piano al Conservatori de Música del Liceu. De ben jove realitza concerts de piano en trobades de joves intèrprets destacant per interpretar al piano peces d’elevat nivell sense partitura. Paral·lelament actua en obres de teatre en diferents entitats i associacions i és seleccionada per a realitzar un curtmetratge amb Bigas Luna.

Posteriorment estudia Bel Canto i s’introdueix activament a la Música Moderna a través d’Eòlia, a l’Escola de Músics de El Vendrell i tenint, a la vegada, professors particulars com Viv Manning, professora a la primera edició d’Operación Triunfo, que l’accepten com a alumne.

Debuta com a cantant professional l’any 2016 al Teatre Principal de Valls de la mà de l’Associació d’Amics de la Música de Valls i Joventuts Musicals i, des de llavors, realitza actuacions en format Duo, Quartet, Quintet, Sextet i Septet. Ha arribat a formar part de la programació de Reus Ciutat de la Música 2018 per promoure la música a nivell nacional realitzant concert de Jazz acompanyada de pianista al Teatre Bartrina en el marc del LXXII Concurs Exposició Nacional de Roses, i ha actuat diverses vegades a l’Auditori Pau Casals, a El Vendrell. També l’hem pogut escoltar cantar per la D.O. Tarragona.

Paral·lelament a les actuacions musicals, realitza publicitat per l’Ajuntament de Reus i gravacions per a sèries de televisió. Actualment també forma part de l’espectacle Clau de Do, presentat a Valls el passat mes de març.

Les seves xarxes socials son:

Instagram @meritxell.estivill

Facebook @MeritxellEstivilloficial

YouTube Meritxell Estivill