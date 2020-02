Importants descomptes amb el Talonari Cultural de La Ruta del Cister

Talonari cultural de la Ruta del Cister

El Talonari Cultural de la Ruta del Cister 2020 ofereix 35 vals de descompte dos per un o visita gratuïta per descobrir el territori Cister a través de visites guiades, visites lliures o autodidàctiques i activitats.

El Talonari Cultural és una eina per donar a conèixer el ric patrimoni de les comarques de l’Alt Camp, la Conca de Barberà i l’Urgell més enllà dels monestirs cistercencs, i posicionar La Ruta del Cister com a destinació cultural de referència. És el tercer any que s’edita i és una iniciativa que ha estat possible gràcies a la col·laboració dels agents culturals públics i privats que hi participen.

El Talonari Cultural et permet estalviar prop de 150 € per parella en la visita a 35 espais diferents, 6 a l’Alt Camp, 16 a la Conca de Barberà i 12 a l’Urgell.

Es pot trobar gratuïtament a les oficines comarcals de turisme de l’Alt Camp (monestir de Santes Creus), la Conca de Barberà (monestir de Poblet) i l’Urgell (Consell Comarcal); les oficines de turisme d’Agramunt, Bellpuig, l’Espluga de Francolí, Montblanc, Santa Coloma de Queralt, Tàrrega, Vallbona de les Monges, Valls, Verdú i Vilagrassa. Als punts d’informació turística d’Alcover i Nulles. I també als establiments turístics com als museus i espais visitables que hi participen, als allotjaments, cellers, entre altres.

Pel que fa als participants de l’Alt Camp en aquest projecte, són, entre altres: Reial Monestir de Santes Creus, Casa-Museu de la Mel d’Alcover, Museu Municipal d’Alcover, Catedral del Vi de Nulles, Taller Josep Busquets de Valls i el Columbari romà de Vila-rodona.

Entre altres llocs a visitar en aquesta iniciativa, s’hi troba els monestirs de Poblet i de Vallbona de les Monges, la Fassina Balanyà de l’Espluga de Francolí, la Ruta templera i hospitalera de l’Espluga, el Centre d’interpretació del castell de Solivella, el conjunt monumental de Montblanc, el Museu d’Art Palau Ferré de Montblanc o el Museu Comarcal de la Conca de Barberà de Montblanc, entre altres.