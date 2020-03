Gran rebuda del cinquè volum d’El Racó de les Expressions

La presentació ha estat introduïda per una petita conferència de Margarida Aritzeta, autora del pròleg del llibre.

La sala d’actes de l’IEV ha quedat petita aquest vespre de divendres, 6 de març, amb motiu de la presentació de “Casa de barrets”, el cinquè volum d’El Racó de les Expressions, un recopilatori d’expressions i frases fetes en llengua catalana que té la voluntat de ser una eina didàctica, així com un recull del bagatge sociolingüístic i cultural català.

La nova obra del mestre i pedagog Josep M. Calbet i la il·lustradora Maria Banús va precedida novament per una portada a càrrec de JAN. El volum “Casa de barrets” està introduït per un pròleg de la reconeguda escriptora vallenca Margarida Aritzeta. De fet, ha estat Aritzeta qui ha inaugurat la presentació del llibre, amb una petita conferència en què ha reflexionat sobre el paper del llenguatge en la nostra societat.

També s’ha comptat amb la presència de l’editor, Francesc Fàbregas, de l’editorial La Torratxa; la directora general d’Innovació, Recerca i Cultura Digital del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, Mar Camacho, i el president de l’Institut d’Estudis Vallencs, Francesc Murillo. A més, han assistit a l’acte de presentació l’alcaldessa de Valls, Dolors Farré, i alguns regidors vallencs.

Amb motiu de la presentació, el Centre de Recursos Pedagògics de l’Alt Camp ha volgut mostrar com aprofitar El Racó de les Expressions en format digital. Cal destacar que s’havia previst obsequiar tots els assistents amb un exemplar del nou llibre; a causa de l’elevat nombre de públic, però, s’han exhaurit els exemplars que s’havien preparat per a l’ocasió. Tot i això, ningú ha marxat amb les mans buides, ja que també s’han repartit exemplars dels quatre volums anteriors d’El Racó de les Expressions. D’altra banda, durant l’acte s’ha habilitat un pot groc per recaptar fons per a la caixa de solidaritat amb els presos, exiliats i represaliats polítics.