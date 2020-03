Gairebé 400 persones veuen el nou espectacle de Justo Molinero

“La tercera juventud” espectacle al Centre Cultural de Valls. Foto © Marc Lladó Quadrat.

Justo Molinero y Los Descastaos amb un nou espectacle, “La tercera juventud” ha reunit aquest diumenge, dia 8 de març, a la tarda, prop de 400 persones al Centre Cultural Municipal de Valls. Després de l’èxit a Valls dels anteriors espectacles, els assistents han viscut el moment de viure a una residència on els residents no són de la tercera edat… estan vivint la seva tercera joventut.

Aquest nou espectacle està escrit per José Cedena, el qual ha estat l’autor de tots els espectacles anteriors, de manera que la diversió està assegurada de nou. Els ha acompanyat, com artista convidat, el cantat Jonathan Santiago amb les seves cançons escrites per Miguel Moyares, de Ecos del Rocío, i les coples que el van fer guanyar el programa de televisió “Se llama Copla”.

La idea de fer un espectacle en teatres va sorgir fa anys, però Justo Molinero ho va anat retardant per diversos motius. No va ser fins al 2015 que, reunit amb un grup d’amics i locutors, va tornar a plantejar-se el repte i va ser llavors quan va néixer “Ahora me toca a mí”.

Va ser tal l’èxit de públic, que després van arribar “Novios con solera” i “El hombre, la gran chapuza de Dios”. Al finalitzar l’última gira, Justo va decidir que Los Descastaos ja havien complert la seva meta i que era hora de dir adéu amb quatre funcions a Barcelona que recopilava diferents moments d’anteriors espectacles. Amb “Sueñostengas y se te cumplan”, Los Descastaos van tancar el teló. Un teló que es creia definitiu.

Després de més d’un any sense espectacle, van ser els oients els que, amb les seves trucades a la ràdio, reclamaven la tornada. Així que, com per a Justo Molinero el primer són els seus oients, en 2020 ha tornat amb “La tercera juventud”.