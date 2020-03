‘Flying free’ sonant als balcons de Valls

La iniciativa que sortia de xarxes socials ha resultat un èxit i per molts carrers de la ciutat de Valls ha sonat la cançó del ‘Flaying free’ per animar als veïns i veïnes que es troben confinats a casa seva des de fa sis dies.

Valls al ritme del flaying free. Festa als balcons per combatre l'avorriment del confinament. pic.twitter.com/ZFtdHRyTIB — El Vallenc (@elvallenc) March 20, 2020

A les 8 del vespre, els veïns i veïnes de la ciutat han sortit als balcons per tal d’aplaudir al personal sanitari que es troba combatent el coronavirus des dels hospitals. Però la gent s’ha quedat als balcons. I començava a sonar música. Llums als balcons amb els mòbils, algun balcó decorat amb llums i arrencava el ‘Flying free’ que ressonava. Veïns als balcons, cantant, i ballant, per donar un to musical en aquesta situació d’estat d’alarma. Al Passeig de l’Estació ha estat un bon exemple de l’èxit de l’acceptació d’aquesta iniciativa ciutadana.