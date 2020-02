Es donen a conèixer les bases del concurs del cartell de la Firagost

La Firagost tindrà lloc els dies 4 i 5 d’agost.

La Comissió Organitzadora de la Firagost 2020 – 66a Fira-Exposició del Camp de Català ha fet públiques les bases del concurs del cartell de la propera edició, que se celebrarà a Valls els dies 4 i 5 d’agost.

El concurs és obert a totes les persones majors de 16 anys. Els participants hi podran presentar tantes obres inèdites com desitgin. L’organització adverteix que queda prohibit el plagi parcial o total de qualsevol imatge i/o cartell ja existent.

El format del cartell a presentar ha de tenir unes mides de DIN A2 sobre un suport de cartó ploma. Hi haurà de figurar obligatòriament el nom de Firagost 2020 “66a Fira-Exposició del Camp Català”, amb les dades de celebració, que seran “Valls 4 i 5 d’agost”. El cartell podrà ésser a color (quadricromia). Interessa que les dates de la fira i les paraules “Firagost” i “Valls” destaquin força, de mida gran, i es puguin llegir de lluny a les cartelleres.

Els treballs se signaran amb un lema i s’acompanyarà d’un sobre tancat (si disposeu de CD, s’agrairà que el poseu dins del sobre, i haurà de tenir com a mínim 300 dpi de resolució per poder ésser reproduït en qualsevol suport publicitari). A l’exterior del sobre i al darrere del cartell hi constarà el lema, i a l’interior del sobre, el nom, l’adreça, el correu electrònic i el/s telèfon/s de l’autor/a.

El termini d’admissió dels originals finalitzarà el divendres 20 de març, a les 6 de la tarda, i s’hauran de presentar a les oficines de la Cambra de Comerç, carrer Jacint Verdaguer, 1 de Valls, (de les 9 del matí a la 1 del migdia i de les 3 a les 6 de la tarda).

S’estableix un únic premi amb una dotació econòmica de 600 €. El Jurat podrà declarar el premi desert, si bé podrà concedir accèssits.

El guardó serà entregat en el decurs de la 37a edició de la Nit de Premis de Valls, el dissabte 23 de maig.

El guanyador no es podrà presentar com a concursant el proper any, però sí que podrà ser membre del Jurat.