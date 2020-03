Es commemorarà el 50è aniversari de la mort de Robert Gerhard amb un concert

Camerata Eduard Toldrà

Dins del cicle Nits de Clàssics, el pròxim dijous 19 de març a dos quarts de 9 del vespre es preveu un concert que s’emmarca en la commemoració del 50è aniversari de la mort de Robert Gerhard i el 250è aniversari del naixement de Beethoven. Es celebrarà al Teatre Principal de Valls.

El concert estarà interpretat per la Camerata Eduard Toldrà; concertino, Ariadna Padró; Dani Espasa, clave, i Edmon Colomer, director. Sota el títol “L’art de la fuga”, l’orquestra interpretarà el Concerto per a clave, corda i percussió de Robert Gerhard; l’Op. 133 de Beethoven, conegut com ‘La gran fuga’, i ‘L’art de la fuga’ (Die Kunst der Fuge), BWV 1080, de Johann Sebastian Bach.

El concert s’iniciarà amb ‘L’art de la fuga’ (Die Kunst der Fuge), BWV 1080, de Johann Sebastian Bach, composta entre l’any 1738 i el 1742, i publicada inacabada l’any 1751 després de la seva mort. Es tracta d’un conjunt d’exemples de les tècniques del contrapunt, format per 14 fugues i quatre cànons.

En el Concert per a clavicèmbal, corda i percussió (1955-1956), l’evolució, la depuració del llenguatge de Robert Gerhard ja ens mostra una altra ambició expressiva, manifestada en una escriptura orquestral que explora nous matisos combinant la corda amb la percussió. L’obra va néixer per encàrrec del famós clavicembalista britànic Thurston Dart, que va interpretar el primer moviment l’any 1956 en una audició celebrada en el Dartington Summer School. L’estrena va ser el 25 de març de 1958 a la Universitat de Londres. Sembla ser que Gerhard va quedar molt decebut amb la interpretació que va fer Dart, per la qual cosa li va prohibir tornar tocar el concert. Per a la primera transmissió radiofònica, a través de la BBC, el solista va ser Frank Pelleg i el director Norman del Mar, excel·lent intèrpret de la seva música.

Completarà el concert la Grosse Fuge, op. 133 Ludwig van de Beethoven. “Gran Fuga, tanto libera quanto rigorosa” és l’anotació de Beethoven al principi del moviment, lapidària afirmació que ens ajuda a moure’ns en aquest univers de contrastos i antagonismes, i que havia estat ja l’aspecte dominant de tot el Quartet op. 130. El conflicte conceptual de ‘La gran fuga’ brolla precisament del rigor de la forma triada (la fuga) i de l’extraordinària fantasia amb la qual es produeix l’elaboració del material. “No es tracta aquí de l’art de construir una fuga” —va dir Beethoven mentre treballava en aquesta obra mestra. Llibertat, doncs, dins de la llei preconstituïda. Beethoven no s’adequa a les estructures clàssiques de la fuga ortodoxa, sinó que aconsegueix —i aquí esta el miracle— reelaborar un codi “personal” presidit per una llibertat espiritual que encara avui ens deixa atònits.