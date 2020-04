Els municipis que són escenari d’una novel·la, protagonistes del concurs de Sant Jordi de la Diputació

La Diputació de Tarragona convoca, un any més, el seu concurs #SantJordiDipta a través de les xarxes socials. Sota el lema «Els nostres municipis són de novel·la», enguany la Diputació convida a la ciutadania a compartir a Facebook, Twitter i Instagram llibres ambientats a municipis o zones de la demarcació. La finalitat del concurs és promoure i afavorir la difusió d’aquelles publicacions literàries que desenvolupin la seva història total o parcialment en un poble, ciutat o espai del Camp de Tarragona, les Terres de l’Ebre o el Baix Penedès.

Els interessats a participar-hi podràn fer-ho fins al 26 d’abril de 2020 a les 23:59 hores. El certamen tindrà tres persones guanyadores, una per a cada mitjà social on es realitza la campanya (Facebook, Twitter i Instagram). La selecció dels premiats es farà de manera automática i aleatòria entre tots els participants mitjançant una aplicació automàtica. El premi serà un lot de llibres editat per la Diputació de Tarragona.

Per participar a Facebook caldrà comentar la publicació que hi haurà al perfil de la Diputació. A Twitter, els interessats hauran de fer tuit amb les etiquetes #SantJordiDipta i #MunicipisdeNovella i citar el perfil de la institució (@dipta_cat). I en el cas d’Instagram, podran fer un comentari a la publicació de la Diputació o bé fer-ne una publicació pròpia amb una imatge d’elecció lliure, amb les etiquetes #SantjordiDipta i #MunicipisdeNovell i citant el perfil @dipta_cat. En totes les xarxes, els comentaris i publicacions hauran d’incloure el títol del llibre seleccionat, l’autor o autora i el lloc de la demarcació on té lloc la història. Per a més informació, podeu consultar les bases a: www.dipta.cat/ca/xarxes-socials