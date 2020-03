Els Amics de la Música de Valls suspenen tots els concerts de l’abril

Un dels darrers concerts dels Amics de la Música de Valls.

Davant la situació d’excepcionalitat que es viu al país, els concerts del cicle Nits de Clàssics que organitza l’Associació dels Amics de la Música de Valls i Joventuts Musicals de l’Alt Camp han quedat suspesos. Recordem que els AMV ja van cancel·lar el concert ‘L’art de la fuga’, programat per al dia 19 de març.

El president de l’Associació dels Amics de la Música de Valls, Roman Galimany, en un comunicat adreçat a la nostra redacció aquest dimarts, dia 24 de març, anuncia: “Ens veiem obligats a suspendre els concerts programats per al mes d’abril, que són els següents: Cor de Cambra Femení Scherzo (previst per al dia 3 d’abril; Una nit amb… Maribel Ortega, soprano (dia 8); Ensemble O Vos Omnes: La foguera de les vanitats (dia 15); Concurs Internacional de Flauta – concert dels guanyadors (dia 18), i Dvorák Quintet (dia 23).

A la nota de premsa, l’AMV assenyala sobre la quota corresponent al darrer trimestre: “Davant la situació d’incertesa que estem vivint i pel fet que no podem avançar quan podrem reprendre l’activitat musical, us comuniquem que hem decidit demorar el cobrament de la tercera quota. Tan aviat com s’acabi aquest període d’excepcionalitat us anunciarem la nova programació i, si és procedent, la data del darrer pagament d’aquesta temporada.”

Finalment, Galimany apunta: “L’evolució de la propagació de la SARS-CoV-2 (Covid-19), i les mesures preventives que les autoritats han adoptat, com ara el tancament dels teatres per causa de força major, d’acord amb la resolució SLT 737/2020 de 13 de març, així com el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, de declaració de l’estat d’alarma i la seva pròrroga fins, com a mínim, el 12 d’abril, fa que avui no sapiguem quan podrem recuperar l’activitat artística programada per a la temporada 2019-2020.”