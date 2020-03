El Pintor Rock s’avança a l’estiu

Pintor Rock de l’anterior edició. Foto: Pintor Rock

El Pintor Rock ja no es farà per Tot Sants, i la organització avança les dates per aquest desè aniversari. Així, el Pintor Rock 2020 es celebrarà els dies 20, 21 i 22 d’agost i seguirà celebrant-se a El Morell (Tarragona).

Des de la organització, en un comunicat que han fet arribar, explicaven els motius d’avançar el festival i ho justifiquen per les “inclemències del temps” i les “nits fredes”, afirmant que “generava molts problemes al fer-ho en aquestes dates”. I també expliquen que intentaran lluitar contra la calor de l’agost “amb zones d’ombres als concerts i en la zona d’acampades”. El Pintor Rock informa que d’aquí poc sortiran les entrades a la venda.