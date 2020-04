El Govern veu “difícil” la celebració de festivals musicals aquest estiu

El Govern veu “difícil” la celebració de festivals de música aquest estiu. Així ho ha precisat la consellera de la Presidència, Meritxell Budó, després del consell executiu d’aquest dimarts, en què s’ha aprovat un pla de xoc de 31 milions d’euros per al sector de la cultura. “Malauradament, res ens fa pensar que puguem gaudir d’aquests espectacles a l’estiu”, ha afegit Budó.

Segons un estudi sobre l’impacte dels festivals musicals de la Conselleria de Cultura, a Catalunya hi ha 400 festivals concentrats especialment entre la primavera i l’estiu a les demarcacions de Girona i Barcelona. Fins ara, només s’han anul·lat el Polo Music Festival i el Terramar de Sitges i el Primavera Sound s’ha posposat a finals d’agost.

El Polo Music Festival havia de tenir lloc entre el 22 de maig al 7 de juny a Barcelona, mentre que el Terramar de Sitges estava previst entre el 24 de juliol i el 14 d’agost. El festival més concorregut de Catalunya, el Primavera Sound, va traslladar l’edició del vintè aniversari de finals juny, quan té lloc cada any, al 26, 27, 28, 29 i 30 d’agost.

Pendents del Pintor Rock i Festiuet

A hores d’ara, dos dels festivals a la demarcació amb més participació, el Pintor Rock i el Festiuet segueixen amb les dates marcades. El Pintor Rock ha avançat per aquesta desena edició la data, i s’haurà de celebrar els dies 21 i 22 d’agost, una data en què s’espera poder celebrar, ja que altres festivals s’han ajornat fins a final d’agost. Per contra, el Festiuet, que ja l’anterior edició es va celebrar al Baix Penedès i que anteriorment es va celebrar a Valls, cau enguany en el cap de setmana del 10 al 12 de juliol. La organització no s’ha pronunciat encara sobre l’ajornament del festival.

ACN/EL VALLENC