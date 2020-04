El confinament fa augmentar un 38% el consum televisiu dels catalans

Image of shocked excited young woman sitting on sofa at home. Looking camera holding remote control watch TV.

El consum de televisió ha augmentat fins a un 38% a Catalunya durant el confinament de la població per la covid-19, segons un informe especial elaborat pel Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC). L’increment és particularment destacat entre els infants, amb un creixement del 68%, i dels joves (69%), si bé la crisi sanitària ha portat un repunt del seguiment dels informatius de fins a un 49% en el cas de TV3 -que manté la seva condició de líder- seguits pels de la Sexta i La1. Quant a l’ús d’altres dispositius i el consum d’Internet, destaca l’augment d’un 34% de l’ús de telèfons intel·ligents, un 22% el dels ordinadors i un 17% el de tauletes. L’ús de WhatsApp i de xarxes socials s’ha incrementat una hora diària.

Segons aquest informe especial del Butlletí d’informació sobre l’audiovisual de Catalunya (BIAC), elaborat des del CAC, TV3 és líder i “la cadena que més ha contribuir a incrementar l’esmentat consum diari de televisió”. I és que en el cas concret de la televisió pública catalana, el consum diari ha crescut en 14 minuts, això és, un 48% (per sobre del 38% global).



L’increment del consum és particularment destacat entre els infants, amb un augment del 68% (125% en els cas de TV3) i els joves, amb un creixement del 69% (114% a TV3. Per al conjunt de les televisions, el segment de joves (de 13 a 24 anys) -que era el que menys televisió consumia i que més marge de creixement tenia- han incrementat el consum televisiu un 69%. Com a resultat, aquests dos grups de la població consumeixen actualment aproximadament tanta televisió com abans el segment d’edat entre els 25 i els 44 anys (111 minuts).



La crisi sanitària provoca un augment de l’audiència dels informatius. Els líders en nombres absoluts continuen sent els informatius de TV3, que creixen un 49%, seguits per la Sexta i La1. Aquestes xifres van en la línia del que mostren les principals corporacions de servei públic europees, amb dades difoses per l’European Broadcasting Union (EBU), segons les quals els formatius de les televisions públiques europees han tingut un 14% més d’audiència arran de la crisi sanitària.



Televisió per internet

El BIAC mostra que el confinament ha incrementat també el visionat de televisió en diferit i el consum de la televisió per altres usos (internet, videojocs, etc.). Concretament, el visionat de televisió en diferit s’ha incrementat en un 43% i l’ús de la televisió per navegar per veure continguts per Internet o jugar a videojocs ha augmentat un 113%.



En aquest cas, també és el segment jove el que més augmenta els consums, ja que el visionat en diferit s’incrementa en un 133% en el cas dels nens (de 4 a 12 anys) i un 67% en el cas dels joves (de 13 a 24 anys). Pel que fa al consum de continguts per internet i videojocs, el consum ha augmentat un 167% entre els nens, un 126% entre els joves i un 121% entre els adults (de 25 a 44 anys).



Tant al web com en consum de vídeo, els continguts infantils dels canals de la CCMA han fet xifres de rècord i han duplicat les dades d’audiència digital habituals. Així, el Super3 ha obtingut una xifra rècord de 2,3 milions de reproduccions. El programa més vist a la carta va ser l’InfoK especial coronavirus, amb 421.000 reproduccions, el triple de la seva audiència habitual.



Cal destacar també que durant el confinament de la població, ha augmentat un 34% l’ús d’smartphones, un 22% el de PCs i un 17% el de tauletes. L’ús de WhatsApp i de xarxes socials s’ha incrementat una hora diàdia.