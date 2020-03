El còmic sobre Buenaventura Durruti arriba a Valls

Carlos Azagra i Encarna Revuelta han vingut a Valls per presentar el seu nou còmic.

El local del sindicat CGT de Valls ha acollit aquesta tarda de divendres, 6 de març, la presentació del còmic “Pepe Buenaventura Durruti”, una biografia sobre una de les figures més rellevants de l’anarquisme arreu del món, a càrrec de dos dels seus autors, Carlos Azagra i Encarna Revuelta.

El còmic ha estat escrit pel guionista Juanarete, els dibuixos han anat a càrrec de Carlos Azagra i el color ha estat obra d’Encarna Revuelta. Va posar-se a la venda el passat Sant Jordi, i des d’aleshores s’ha presentat arreu de l’Estat espanyol. Com han destacat els seus autors durant la presentació, la voluntat del còmic és mostrar un Durruti més proper, en un to humorístic i amè, amb l’objectiu d’apropar la seva figura al públic més juvenil.

“Pepe Buenaventura Durruti” aprofundeix en la personalitat i compromís humà d’aquest destacat anarquista espanyol, que va ser, entre altres, membre del grup d’acció Los Solidarios, atracador de bancs a l’Argentina, combatent de la Guerra Civil i una de les figures més importants de l’anarcosindicalisme.

El còmic de Juanarete, Azagra i Revuelta està inspirat sobretot en els llibres “El curt estiu de l’anarquia”, de Hans Magnus Enzensberger, i “La bala i la paraula. Francisco Ascaso (1901-1936). Vida accidental d’un anarquista”, de Luís Antonio Palau i Kike García.

Carlos Azagra és un destacat dibuixant i autor de còmics que ha col·laborat en col·lectius com ZETA i en revistes com “Andalán”, “Makoki” o “El Jueves”, entre altres. Ha viscut la censura en primera persona per algunes de les seves publicacions, a la qual respon dient que ell dibuixa el que veu i plasma la realitat. Encarna Revuelta és professora jubilada i creadora de nombrosos cartells i portades per a grups musicals, a més de ser l’encarregada de posar color als còmics d’Azagra, amb qui ha publicat diferents projectes els darrers anys.

El còmic “Pepe Buenaventura Durruti” es pot adquirir per internet a la pàgina web de GP Ediciones o altres webs, així com demanant-lo per encàrrec a les llibreries.