El Centre Cívic de Valls programa noves activitats “virtuals” durant el mes d’abril

El Centre Cívic de Valls ha iniciat les activitats d’aquest nou trimestre amb una programació adaptada a l’actual situació de confinament provocada per la Covid-19. Des d’aquesta setmana, el Centre Cívic ofereix diferents activitats diàries de manera oberta i gratuïta a través de les xarxes socials. De moment, la programació inclou activitats al llarg del mes d’abril, i depenent de la situació, reprendrà l’activitat presencial durant el mes de maig o continuarà amb la programació especial de confinament.

En total, la nova programació del mes d’abril compta amb 33 activitats, per a públics de diferents edats, que van des d’espectacles familiars, fins a tallers de cuina, o activitats esportives. Les activitats es podran seguir des de les xarxes socials del Centre Cívic (@centrecivicvalls). Amb aquesta finalitat, a part del existent a Facebook, s’ha habilitat un nou perfil a la xarxa d’Instagram. També des del web corporatiu s’anirà penjant la cartelleria de la programació diària i els enllaços als vídeos de cada activitat. En concret, s’hi pot accedir a www.valls.cat/serveis/serveis-a-les-persones/centre-civic



► Propostes per a tots els públics i de km 0

La nova programació “virtual” ofereix activitats per a tots els públics i s’ha treballat des de la proximitat de les persones talleristes, prioritzant entitats, empreses i persones de Valls i comarca, amb l’objectiu de ser un punt de suport al món artístic, cultural i emprenedor del territori.

Entre les activitats que la ciutadania de Valls podrà trobar en la nova programació hi ha diferents espectacles familiars: Sant Jordi amb la Companyia Els Picarols, dos espectacles del músic local Gerard Mallorquí, o dos muntatges de la Cia.Passabarret. També es realitzaran tallers de cuina (amb l’Alba Molas, l’entitat Cuina Rebel o la Yolanda Gurí). La Judit Besora també realitzarà una xerrada sobre claus per convertir el confinament en una bona experiència amb els fills/es, i un taller de moviment pel desenvolupament a càrrec de la Marta Ortega.

Es continuarà amb les sessions de ioga amb Elisenda Nadal, Pilates amb Laura Figuerola, Txi-Kung amb Fausto Cepas, hiporessius amb Ester Perez o Zumba amb Maria Benages, del Patronat d’Esports. Finalment també es realitzaran diferents activitats de manualitats i escriptura amb Ester Enrich, de Lettering amb Marta Palau i un taller de plantes, a càrrec de La Silvestrina.

► El Centre Cívic amb la gent gran

Les activitats destinades a la gent gran continuen realitzant-se de manera virtual, i es fa un seguiment personalitzat des les persones usuàries per tal d’identificar situacions de vulnerabilitat. Per aquest motiu, s’ha establert un protocol amb Serveis Socials, en cas que s’identifiquin situacions de risc per a les persones de major edat.

► Diferents activitats per Sant Jordi

Tot i que enguany es viurà un Sant Jordi diferent, el Centre Cívic i el servei municipal de joventut “Vallsjove” han preparat diferents activitats “virtuals” per tal de poder celebrar aquesta diada en el context de confinament. Així, per la diada de Sant Jordi el 23 d’abril, a les 18 h. es visualitzarà l’espectacle “Virus Drac” de la Companyia Els Picarols i, a les 19 h, es podrà visualitzar el lliurament de premis del concurs de relats breus de Sant Jordi, que organitza anualment VallsJove. El matí del 24 d’abril (10 h) s’oferirà un vídeo de recital literari, a càrrec dels alumnes de català del Centre Cívic.

Finalment, des del Centre Cívic recorden que tenen habilitat un telèfon i servei de whatsapp per a resoldre dubtes i consultes (630 47 59 80) en horari d’atenció al públic: de dilluns a divendres de 10 a 14 h.

Enllaç a la programació, fent clic aquí.