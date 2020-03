Dues presentacions de llibres a Valls, suspeses pel coronavirus

Les presentacions de “La força de la gent” i “Ca la Wenling” s’han suspès.

Continuen les cancel·lacions d’actes per la fase d’alerta pel coronavirus activada aquest matí per part de la Generalitat de Catalunya. Aquesta tarda s’ha anunciat la suspensió de dos actes de caràcter cultural que estaven previstos per als pròxims dies a la ciutat de Valls.

Es tracta de la presentació del llibre “La força de la gent”, del fotoperiodista Jordi Borràs, que havia de tenir lloc aquest dissabte a la tarda, en un acte organitzat per l’ANC i la llibreria Roca. La mateixa llibreria també ha suspès una altra presentació, en aquest cas del llibre “Ca la Wenling”, de l’escriptora Gemma Ruiz. Aquesta presentació havia de celebrar-se demà, dijous 12, al vespre, en el marc de la programació del 8 de març a Valls.

Ambdues presentacions han quedat suspeses a causa del coronavirus i per ara no se sap si es duran a terme més endavant.