Diplocat impulsarà una campanya internacional de felicitacions virtuals per Sant Jordi

El Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (Diplocat) impulsarà aquest any una campanya de felicitacions virtuals, amb el suport del Gremi de Llibreters de Catalunya i en el marc de #BooksAndRoses, davant la impossibilitat d’organitzar o donar suport a actes presencials de difusió internacional de la Diada de Sant Jordi.

Uns dies abans del 23 d’abril, s’activarà un apartat dins el web www.booksandroses.cat, en català, castellà i anglès, que permetrà enviar roses virtuals i adjuntar-hi un text de felicitació, un poema o una cita literària. Les roses es podran personalitzar amb la tria de diferents colors i tiges. Pel que fa als textos, Diplocat ha animat la seva xarxa de contactes internacionals perquè n’enviïn en molts idiomes diferents.

Diplocat va posar en marxa l’any 2015 el web del projecte #BooksAndRoses com a eina de promoció internacional de la Diada de Sant Jordi. El web ofereix informació sobre Sant Jordi en diversos idiomes, un vídeo explicatiu i materials de difusió descarregables, com ara un flyer que enguany s’ha traduït a 17 idiomes addicionals, estant ara disponible en més de 30 idiomes.



Un dels apartats del web era el mapa on s’anunciaven i promocionaven actes relacionats amb Sant Jordi arreu del món. L’any passat n’hi havia gairebé un centenar, mentre que enguany tot just n’hi ha mitja dotzena, la majoria concursos literaris virtuals.

